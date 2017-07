'En sus marcas...'

TIJUANA, Baja California(GH)

El día llegó, mañana se realizará la Gran Carrera FRONTERA de 5 kilómetros, que forma parte de las celebraciones del 18 Aniversario de esta casa editorial.



Este año se espera que se rompa récord de asistencia, después que el año pasado formaran parte del recorrido cerca de 2 mil 500 corredores.



La ruta es una de las preferidas por la comunidad de los “runners”, pues es perfecta para hacer buenos tiempos.



Se distingue por un trazo plano, donde la única pendiente de 200 metros, está pasando el kilómetro 1.5 antes de tomar el bulevar Federico Benítez.



Para los que aún no se han registrado lo pueden hacer en la página www.frontera.info/carrera; no tiene ningún costo.



El primer lugar absoluto varonil y femenil se van a llevar una pantalla LED, y el primer lugar de cada categoría mil pesos, el segundo puesto 500 y el tercero 300.



Además que se rifarán ocho premios de mil pesos en efectivo.



Las categorías son de 19 y menores, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 y más, en ambas ramas.



Además, Silla de Ruedas abierta, así como Ciegos y Débiles visuales.



En el 2016, los ganadores absolutos fueron los kenianos Isaack Kimaiyo con marca de 14:33 y en la femenil Leah Kigen con 17:24.



La competencia viene precedida del Medio Maratón Internacional de Tijuana realizado el fin de semana pasado, por lo que la comunidad atlética llegará en buen momento.



Entre los atletas de la región que pelearán los primeros lugares son Raymundo “Rayo” Torres y Daniel “Pollito” Valdez.



Originario de Mexicali, Valdez expresó que buscará el título absoluto.



“Estaré en la carrera de FRONTERA y buscaré el primer lugar general, actualmente me encuentro enfocado en este evento”, explicó el corredor de 27 años.



En el 2014 se ubicó en la cuarta posición con un tiempo de 14:54, en el 2015 se logró posicionar en el segundo lugar con 14:43 al igual que en el 2016 14:36.



El mexicalense comentó que considera el evento como uno de los mejores por el ambiente familiar.



“Siempre es un evento competitivo e interesante para la sociedad, muy familiar.



“Mi rival más fuerte es mi mente en ocasiones porque conoce mis ‘debilidades’, sin embargo la canalizo para sacar lo positivo”.



lo que debes saber

A quienes ya se inscribieron en línea, se recomienda recoger sus números hoy para agilizar la salida el sábado.



Mañana habrá inscripciones desde las 6:00 horas y hasta las 7:15.



La salida será a las 8:00 horas en las instalaciones de FRONTERA.



Se contará con servicio de guardarropa.



RECOMENDACIONES



Realiza estiramientos previos al arranque.



Se recomienda dormir entre seis y ocho horas.



Cena algo de pasta o arroz, proteínas ligeras como pollo a la plancha, evita las fibras y comida condimentada o con picante

Una hora o 45 minutos antes de la carrera puedes comer una barra de cereal energética



Tomar agua o electrolitos para estar hidratado antes de la carrera.

Si eres lento, no te coloques junto a los más veloces, no empujes ni obstruyas a nadie



No te subas a las banquetas, sé ordenado en los abastecimientos, y respeta las filas de llegada.



Trata de llevar un ritmo uniforme a tu nivel y preparación.



-Germán Rodríguez Solís