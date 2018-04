Zonkeys divide honores con Garra Cañera

TIJUANA, Baja California(GH)

En el que fue el último juego correspondiente al primer mes de la Temporada Cibacopa d'portenis 2018, el equipo de Tijuana Zonkeys dividió honores con Garra Cañera de Navolato al quedar la pizarra 80 puntos a 85 a favor de los últimos mencionados en la duela del Auditorio Municipal “Fausto Gutiérrez Moreno”.



Los primeros 10 minutos fueron muy complicados para el conjunto “burro-cebra”, pues a pesar de que Marvell Waithe, Mychal Lemar Ammons y compañía creaban jugadas, el aro estuvo en su contra, ya que la pelota simplemente no entraba.



El segundo cuarto Zonkeys lo inició con una desventaja de nueve puntos, elementos como Fabián Jaimes y el recién llegado, Brandon Heredia, entraron al terreno de juego y apoyados por otros que ya estaban como César Martín del Campo y Carlos Pérez acortaron distancias para llegar al descanso con una desventaja parcial de 30-33.



Después del descanso, el juego volvió a apretarse, pero Tijuana no dejó de luchar y se mantuvo a pocas canastas de Navolato.



Para el último periodo, Zonkeys continuó peleando y siempre se mantuvo cerca de Garra Cañera. Sin embargo, el tiempo se consumió y los pupilos de James Penny no pudieron ligar su séptimo triunfo en fila.



La próxima serie para Tijuana será el primero y dos de mayo ante Caballeros de Culiacán en el Polideportivo Juan S. Milla, mientras que el 4 y 5 del mismo mes estarán regresando al Auditorio Municipal “Fausto Gutiérrez Moreno” para verse las caras con Frayles de Guasave.