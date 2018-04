Toros vuelve a la senda del triunfo

SALTILLO, Coahuila(GH)

Sólido trabajo monticular de Carlos Hernández durante cinco entradas y un tercio, así como dos carreras producidas de Jio Mier, guiaron a Toros de Tijuana a una victoria sobre Saraperos de Saltillo al son de 3-1, esta noche en el Estadio Francisco I. Madero, igualando la serie que culmina el domingo, con acciones a partir de las seis de la tarde.



ASI LAS CARRERAS



Los primeros en anotar fueron los astados, en el segundo capítulo, que inició con pasaporte a Corey Brown, avanzando a la antesala con imparable de Jorge Cantú y aunque Juan Apodaca abanicó la brisa, elevado de sacrificio al prado derecho de Jio Mier, produjo la de la quiniela.



Brown anotó la segunda carrera del partido en el cuarto capítulo y llegó a la inicial nuevamente por cuatro lanzamientos malos, estafándose la intermedia, jugada que fue revisada, ya que el ampáyer Jair Fernández marcó out, a la antesala con hit de Juan Apodaca al prado izquierdo.



Produjo, de nuevo, Jio Mier, ahora con batazo de dos estaciones por el rumbo de la pradera derecha.



Saraperos rompió el rosario en el cierre, cuando Javier Mireles tocó la bola y aprovechando error de Carlos Hernández en su tiro a primera base, agarró una colchoneta más.



Fue impulsado al plato por doblete de Alex Valdez, un macanazo por el rumbo del prado central.



Abriendo el quinto rollo respondieron los astados, cuando con un out, Dustin Martin gorreó la inicial y Cyle conectó imparable al central y aunque abanicaron a Corey Brown para el segundo out, Jorge Cantú dio sencillo productor al central, para que el tijuanense Óscar Verdugo, que fue el lanzador derrotado, abandonara el montículo, donde tuvo labor de ocho hits, tres bases por bolas y cinco chocolates en cuatro rondas y dos tercios, dejando su lugar a Luis Ángel Daniel, recibido por hit de Juan Apodaca, pero salió del problema abanicando a Jio Mier.



Aunque le aplicaron la grúa, con trabajo de un hit, un ponche y una base por bolas, sustituido por Demetrio Gutiérrez, que tuvo efímera actuación, sin nada que apuntarle a su marca y le siguió Luis de Luna, que cumplió en dos tercios de trabajo.



El zurdo Carlos Hernández lanzó cinco rondas y un tercio, con labor de seis hits y un ponche, relevado por Pedro Alvarado, que sofocó la rebelión sarapera, obligando a Rainel Rosario a batear para doble play.



Enseguida apareció en la lomita el zurdo Daniel Moskos, que en una ronda permitió un hit y ponchó a uno, relevado por Juan Sandoval, el preparador de Tijuana, que abanicó a dos y permitió un hit en una ronda de labor, dejando listo el escenario para el ingreso de Jason Urquidez, quien se apuntó su quinto salvamento, pese a que caminó a uno, le dieron un hit y cerró abanicando al emergente Juan Macías.



Jorge Luis Ibarra, quinto lanzador de Saltillo, otorgó un pasaporte en un inning, dejando su lugar a Esteban Haro, quien colgó el cero de la octava, permitiendo un hit, relevado por Santiago Gutiérrez, un cero más, con dos chocolates y un hit.



Kyle Lobstein, el líder de pitcheo en la Liga Mexicana, con dos triunfos sin derrota, está anunciado para subir al cerrito de los disparos por los Toros, llevando como antagonista al dominicano Kelvin Marte, que para mostrar tiene marca de una victoria y tres reveses.



El tercero de la serie arrancará en punto de las seis de la tarde, hora local, 16: 00 de Tijuana







EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E







Tijuana 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 12 1







Saltillo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 2











Pitcher ganador: Carlos Hernández (5-1)







Pitcher perdedor: Óscar Verdugo (1-2)







Salvamento: Jason Urquidez (5)







Estadio: Francisco I. Madero







Asistencia: 2818







Duración: 3:23