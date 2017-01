'Lacandoncito' cayó ante 'Ejecutor' en categoría Peso Pluma

TIJUANA, Baja California(GH)

A pesar del esfuerzo y la modesta estrategia al contragolpe, Cristian “Lacandoncito” Cruz (2-5) no pudo evitar el castigo aplicado por el capitalino Enrique “Ejecutor” Vivas (9-0 5 Ko’s), en pelea pactada a seis vueltas en la categoría de peso Pluma.



El intercambio de metralla fue parte de la cartelera montada por Jíbaro Boxing Promotions y albergada en la Arena Perro Salado.



El oriundo de Comitán de Domínguez, Chiapas, y quien es hijo del ex campeón mundial Cristóbal “Lacandón” Cruz durante los seis vueltas intentó llevarse la contienda contrarrestando la movilidad y rapidez de manos del rival con golpes de poder, sin embargo, no fue suficiente para prender al “Ejecutor”.



Un estilo estético, aunado de fulminantes combinaciones bastó para que Vivas lacerara el rostro y cuerpo de Cruz durante todo el combate. Del mismo modo, con tarjetas idénticas de 58-55 los jueces avalaron la novena victoria para el “Ejecutor”.



Otros resultados:



Ganador Perdedor Vía



Alonso Ceja Pedro Palma TKO



Ángel Fierro David Medina DU



Rene Miranda Alejandro Franco DU



Edgar Ahumada Jesús Guzmán TKO



Mohamed Ala Alfonso Ríos KO