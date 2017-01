'Tigre' Landeros derrota a 'Cholito' Mendez al faltar 10 segundos

TIJUANA, Baja California(GH)

Faltando 10 segundos para la conclusión del segundo capítulo, Josep “Tigre” Landeros (5-0 5 Ko’s) le propinó una ráfaga de golpes al cuerpo a Franklin “Cholito” Méndez (1-4-1), quien al no dar respuesta obligó al tercero en la superficie a detener el combate.



La pelea de peso Gallo destinada a cuatro vueltas fue organizada por Jíbaro Boxing Promotions y tuvo lugar en la Arena Perro Salado, siendo esta la primera función de 2017 programada por el ex campeón mundial Raúl “Jíbaro” Pérez.



Con la victoria obtenida, el peleador de 15 años originario de Riverside, California consumó su quinto nocaut y demostró tener habilidades suficientes para llegar en un futuro cercano a la elite boxística.



Al primer llamado, Landeros fue paciente y analizó a su rival dejándolo lanzar los primeros impactos, mismos que logro quitárselos a base de cintura para contrarrestarlos con volados de izquierda a y derecha al rostro. Acto seguido, el “Tigre” recetó castigo a las zona blandas del rival.



El “Cholito” no pudo quitarse de encima el constante bombardeo a la cabeza y al torso, no obstante asimiló la embestida y pudo concluir de pie el primer capítulo.



En el segundo round la estrategia del californiano fue la misma, trabajar con combinaciones de más de cuatro golpes hasta minar por completo al californiano, rectos a la boca del estomago, ganchos y sólidos volados fueron suficientes para dejarlo en malas condiciones y el pleito fuera detenido.