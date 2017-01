Nombran relevista del año a Jake Sánchez

LOS MOCHIS,Sinaloa(GH)

Llega al hotel a lado de su prometida, semblante de tranquilidad y seguridad, no ha sido un día común para Jake Sánchez, la Liga Mexicana del Pacífico lo ha nombrado el relevista del año y se encuentra en la víspera del juego#6 de la final ante Cañeros.



Batió la marca de un cerrador emplumado en una temporada, Isidro "Chilo" Márquez (1998-1999) con 19 salvamentos al igual que Oscar Villareal (2010-2011), el nacido en Brawley, California, culminó el rol regular con 21 rescates.



Se llevó el premio que lleva por nombre Isidro Márquez, rescatista de por vida del circuito invernal. No olvida a Dios, al equipo y al amor de su vida cuando se le cuestiona por el logro.



"Gracias a Dios que todo salió bien, tengo un gran equipo que siempre me ayudó y siempre he tenido el apoyo de mi prometida"dijo.



Va por su segunda final con el equipo emplumado, estuvo presente la pasada campaña que Águilas cayó ante Vendados, de cara al juego de mañana no augura nada sencillo, pero reconoció la preparación del equipo.



"Va a estar apretado, Los Mochis tiene un gran equipo, juegan bien casa, pero nosotros estamos más que listos", comentó.