Se enfrentará a los mejores en triatlón

TIJUANA, Baja California(GH)

El tijuanense Carlos Eduardo Santiago de Alba sin buscarlo ha comenzado a dejar un legado en la disciplina de triatlón.Representará a Baja California y a México en el Campeonato del Mundo Iron Man 70.3 en Sudáfrica del 2018, a tan solo cinco años de haber incursionado en esta disciplina.“Siempre fui muy competitivo, busqué algo en lo que fuera bueno y lo encontré en el triatlón, es mi estilo de vida, cuando empecé lo hacía por mí, por reto personal, empecé a ganar, y sin dame cuenta la gente empezó a seguirme, respeta lo que haces, siento que a lo mejor he dejado un legado”, dijo Santiago.A los 20 años Carlos se decidió a incursionar por un anunció que vio en Internet de un Iron Man de 70.3 en Ocean Side, California.“No pensé que me iba a dedicar a esto, me entrené yo solo, fui al evento y me fue bastante bien para ser el primero, para no saber casi nada del tema, a partir de allí comencé a tomarlo más en serio”.El triatlón se compone de tres disciplinas: 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros acumulando 113 kilómetros equivalente a 70.3 millas.Para poder participar en el mundial de Sudáfrica, que será del 1 al 2 de septiembre del 2018, Carlos tuvo que clasificar en Iron Man en Manta, Ecuador en el pasado mes de julio.“Para el mundial de Sudáfrica, yo tuve que ir a calificar en un evento regional en Ecuador, solo califican los dos primeros, hice cuatro horas y media”, explicó Santiago de Alba.Indicó que su preparación la inició en octubre, además de que buscará foguearse en las competencias en las que pueda participar como el Campeonato Nacional con sede en Cancún del 18 al 19 de noviembre.Y en Iron Man 70.3 en Texas que será el 28 abril del 2018 siendo una distancia más larga, en esta competencia se puede clasificar al máximo evento Iron Man 70.3 en Kona, Hawái.“En abril voy al Iron Man, ese ya es completo, si allí también quedo en primero o segundo califico al Mundial de Konan que es en Hawái, pero como es mi primer completo no sé cómo vaya a reaccionar mi cuerpo, allí son 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros”.Carlos Santiago compite por categorías antes de 18-24 años y ahora de 25-29 años, sin embargo, en el 2019 buscará pasar a nivel profesional.“Tengo que mandar mi carta a la Federación Mexicana de Triatlón, mis resultados y ellos me avalan, no la solicité antes porque ahorita quiero seguir teniendo logros en amateur”.La única diferencia de ser amateur a profesional es que los gastos disminuyen en inscripciones, y la categoría cambia a abierta, expresó.