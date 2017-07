Toros de Tijuana trae de hijo a Sultanes

TIJUANA, Baja California(GH)

Toros de Tijuana se ha convertido en una maquina aplastante de conseguir victorias; Sultanes de Monterrey es uno de los equipos que más lo ha resentido.



Con la victoria 7-1 en el segundo de la serie, los bureles son líderes de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol con marca de 69-28, con una racha histórica e 15 victorias en fila y a 5.5 juegos del segundo lugar del sector, que son los regiomontanos.



En el 2017, Toros se ha impuesto cinco veces contra los “fantasmas grises”, incluyendo una barrida a domicilio. La última vez que Sultanes venció a Toros fue el 4 de septiembre del 2016, en el sexto juego de la final de la Zona Norte, que a la postre se adjudicaron los astados.



Para variar, la victoria la consiguieron sobrepasando el medio millón de asistentes acumulados en lo que va de la campaña en el Estadio Gasmart y con el curioso uniforme verde, con el que no han sido derrotados en los 17 encuentros que lo han usado.



Un rally de seis entradas en la sexta alta enmarcó la estocada final que el Toro le dio al Sultán, el serpentinero ganador fue Sergio Mitre (5-1) el ex ligamayorista tuvo labor de relevo de tres entradas y un tercio, donde admitió cuatro hits, cuatro carreras y otorgó una base por bolas.



La derrota fue para Javier Solano (10-6), quien, en cinco entradas y dos tercios, recibió el castigo de 12 imparables, seis carreras, dio un pasaporte y ponchó a dos.



Los Toros de Tijuana desencadenaron una ofensiva de 16 hits, donde el más eficiente con el madero fue el norteamericano Corey Brown, quien en cuatro turnos al bat, pegó tres hits, impulsó dos carreras y anotó una.



El equipo que comanda Pedro Meré ya está en playoffs, terminará su serie en contra de Sultanes, irá de gira en contra Rieleros y Diablos, para regresar a casa y cerrar el rol regular contra Sultanes y Acereros.





SULTANES 4-10 TOROS



PIZARRA

EQUIPO 123 456 789 CHE

Sultanes 000 000 400 4 8 1

Toros 000 106 30X 10 16 0



Pitcher ganador: Sergio Mitre (5-1)

Pitcher derrotado: Javier Solano (10-6),

Salvamento: No hubo

Jonrones: Moisés Gutiérrez (5)

Estadio: Gasmart

Duración: Tres horas con 29 minutos

Asistencia: 15 mil 558 espectadores.