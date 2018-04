Caen Toros al abrir serie en Saltillo

SALTILLO, Coahuila(GH)

Los Toros de Tijuana cayeron ante los Saraperos de Saltillo por cartones de 12-9, en el primer juego de la serie que se desarrolló en el Estadio Francisco I. Madero, de Saltillo.



Monterrey se impuso a los Generales de Durango, así que se alarga la diferencia entre los líderes Sultanes y los Toros a cuatro juegos



Los de casa hicieron la de la quiniela en la misma primera entrada, ya que Engel Beltré recibió a Alejandro Sanabia con indiscutible al prado central y se fue hasta la antesala por hit de Diory Hernández, luego que Alejandro Valdez entregó el primer out en elevado al prado derecho.



Rainel Rosario roleteó por el rumbo de la segunda base y cuando Maxwell intentó poner fuera a Hernández, lo que no consiguió, fue aprovechado por Beltré para pisar la goma.



La reacción de los Toros no se hizo esperar y abriendo la segunda entrada, Corey Brown recibió base por bolas y luego ligaron batazos por la tierra de nadie Jorge Cantú, Juan Apodaca, éste para impulsar la del empate, Jio Mier, a que remolcó otra y Maxwell León.



Isaac Rodríguez, firme como líder individual de bateo en la temporada y en el departamento de imparables, produciendo la tercera del racimo, con batazo por la tierra de nadie.



Respondió Saltillo con una rayita en el cierre, cuando con dos outs, Iván Jiménez, Engel Beltré y Valdez le dieron hit a Sanabia, produciendo éste último y le dieron la vuelta con dos en la tercera ronda.



Rainel Rosario abrió la tanda con incogible, ligando imparable Christian Zazueta, cayendo el primer out por elevado al izquierdo de Sergio Burruel, pero siguió la fiesta con sencillo productor de Jonathan Aceves, que se fue hasta la intermedia cuando hubo mal tiro de Corey Brown a la antesala, tratando de sacar a Zazueta.



Juan Macías, con imparable al jardín central, despidió del montículo a Sanabia, quien tuvo una labor de dos entradas y un tercio, en los que permitió nueve imparables, para cuatro carreras.



Dejó su lugar a Rafa Díaz, que para pronto arregló la situación y colgó un cero más.



En el quinto, los astados le cayeron a palos a Frankie de la Cruz, para que se fuera del juego.



Roberto López, le dio doblete, impulsado a la goma por sencillo al central de Dustin Martín, que se fue hasta el tercer cojín en error del jardinero central al tiro a la goma.



Hit de Cyle Hankerd fue lo más que le aguantaron a De la Cruz, relevado por Arturo Florentino, quien no tuvo mejor suerte, ya que caminó a Brown y Jorge Cantú se la botó por el prado izquierdo.



Todavía le permitieron que pasaporteara a Apodaca, llegando la grúa por él y su lugar fue tomado por Luis de Luna, que en una ronda aceptó un hit..



En una labor de cuatro rondas, De la Cruz fue castigado con nueve indiscutibles, camino a dos y abanicó a cuatro, mientras que Florentino no pudo sacar ni un solo out.



No dejaban de atacar los Saraperos, que se acercaron en el cierre del quinto rollo, cuando Burruel recibió cuatro bolas malas y ligaron hits Aceves y Macías, que produjo su segunda carrera del partido.



Hasta ahí llegó la labor de Rafa Díaz, pues Pedro Meré le pidió la bola y subió a Jesús Pirela.



Para el experimentado Díaz fue una labor de dos entradas, permitiendo dos hits, con dos bases y un ponche, relevado por Jesús Pirela, que sacó dos outs..



Nada para los Toros en los dos siguientes innings, pero si para los de casa, que con cuatro carreras en el cierre del sexto le dieron la vuelta a la pizarra.



Todo empezó ya con un out en la pizarra, cuando Diory Hernández caminó e hilvanaron sencillos Rosario y Christian Zazueta, que produjo.



Burruel también caminó y Jonathan Aceves produjo dos con hits y el de San Luis Río Colorado llegó a la goma impulsado por imparable de Juan Macías



Una rayita más para los Saraperos, en el séptimo capítulo, un batazo de vuelta entera de Alejandro Valdez, un ídolo en Saltillo, ya que los aficionados que se dieron cita en el Francisco I. Madero, todo le festejaron.



Con dos outs, Toros hicieron una carrera en el octavo capítulo, con infieldhit de Isaac Rodríguez, que sigue convertido en una máquina de batear, línea de Roberto López y productor de Dustin Martín.



La regresaron los Saraperos en el cierre, con línea de Jonathan Macías, sustituido en las bases por Javier Mireles, que llegó a la intermedia con toque de sacrificio de Juan Macías y aunque hubo imparable de Iván Jiménez y pasaporte intencional a Engel Beltré, anotó hasta que Alex Valdez rodó por la inicial.



En el desfile de lanzadores de Saltillo, Jorge Luis Ibarra caminó a dos en un inning y un tercio, agenciándose la victoria, con nada para Esteban Haro en dos tercios, tres hits un pasaporte la labor de Santiago Gutiérrez, relevado por Rafael Martín quien se apuntó salvamento.



Falló el relevo de Tijuana, al derrotado Gerardo Sánchez lo tocaron con dos hits en un tercio, obsequiando una base por bolas, Pedro Alvarado caminó a uno, Héctor Galván, en una y un tercio, recibió dos incogibles y caminó a uno, Paul Páez sacó un tercio, con una ronda de trabajo para Aaron Kurcz, con un hit, que fue de cuatro esquinas, un poche y una base por bolas.



En la octava apareció Fernando Gallegos, quien trabajó una completa para dos hits, una bases por bolas y un ponche.



La serie continúa este sábado, con Carlos Hernández en el montículo tratando de sacar de la mala racha a los Toros y Óscar Verdugo la soltará por Saltillo.



EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tijuana 0 3 0 0 5 0 0 1 0 9 15 2

Saltillo 1 1 2 0 2 4 1 1 X 12 18 1



Pitcher ganador: Jorge Luis Ibarra (1-0)

Pitcher perdedor: Gerardo Sánchez (1-2)

Salvamento: Rafael Martín (6)

Estadio Francisco I. Madero

Asistencia: 3 mil 180 aficionados

Duración: 4 horas