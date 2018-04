TIJUANA, Baja California(GH)

El XIII Torneo de Golf Copa Toyota que apoya al Club de Niñas y Niñas de Tijuana, tuvo como ganadores de la categoría A a Erick Buelna, Alberto Sarabia, Erick Buelna Jr., Tomás Sánchez con un score de 50.5.



En el segundo puesto se ubicó José Lara, Sergio Luna, Peter Ayer y Dwane Spring con 53.4.



Y el tercer escalafón fue para Ricardo Jiménez, Jim Zhimer, Gerardo Porras y Jorge Woodward con 53.9.



A los tres primeros lugares se les premió con trofeo, el evento contó con una de participación de 128 jugadores, y se llevó acabo en el Club Campestre.



Acercamientos

Hoyo No. 2

Eduardo Espinoza 4.78MTS



Hoyo No.6

Armando Navarro 1.29MTS



Hoyo No. 12

Alfredo Rodríguez 2.90MTS



Hoyo No. 18

Felipe Robles 3.53MTS