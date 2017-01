El peleador tijuanense Julián Fernández tendrá su segunda pelea

TIJUANA, Baja California(GH)

El peleador tijuanense de peso completo, Julián Fernández (1-0 1 Ko’s), tendrá su segundo encuentro profesional mañana en la función de Aztek promociones ante Valentín Corrales (0-1) en contienda destinada a cuatro vueltas.



Cabe señalar que Corrales, quien es procedente de Sonora no llegó a la sesión de pesaje por retraso en su viaje, sin embargo, hoy hará su registro medico ante la Comisión de Boxeo de Tijuana para intercambia metralla con el hijo del popular ex peleador Pedro “Pitbull” Fernández.



“En diciembre fue mi pelea profesional y al igual que en aquella ocasión conocimos a nuestro rival hasta el día de la pelea, no sabíamos sus características físicas ni su estilo, solo íbamos con la mentalidad de ganar fuera contra quien fuera, he entrenado duro para pelear contra quien sea, sólo espero la hora para salir al ring”.



Fernández, añadió que su plan en el boxeo profesional es serio y sus metas están fijadas en transcender en un par de años como figura dentro de territorio nacional y extranjero en la división de los pesados.