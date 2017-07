Xolas saltarán a la cancha

TIJUANA, Baja California(GH)

Consolidarse en el torneo y ser protagonistas es el principal objetivo del equipo femenil de los Xolos de Tijuana, el cual presentó a su planten de 23 jugadores que disputarán el Apertura 2017 de la Liga MX.



“Yo cumplo el sueño a través de ellas con esta oportunidad. Estoy enfocada en la Liga MX y tengo muchas ganas de que sea un éxito, que sea la primera de muchas ediciones más, porque estoy pensando en consolidar este equipo y este torneo”, indicó su directora técnica, Andrea Rodebaugh Huitrón.



En la presentación fueron nombradas las jugadores una a una por su número y posición, portando orgullosamente el nuevo uniforme rojinegro y mostrándose ansiosas en su nuevo debut en el balompié portando el escudo Xoloitzcuintle.



Juan Ignacio Palou, director general deportivo del club, se mostró ansioso por el inicio del nuevo proyecto.



“Club Tijuana presenta oficialmente al equipo que va a defender los colores a partir de la próxima semana, estamos ansiosos de que el futbol femenil pudiera tener un espacio hoy afortunadamente a través de la Liga MX. Podemos decir que estamos listos, se ha conjuntado un plantel con mucha capacidad”, dijo Palou.



Por su parte Andrea Rodebaugh refirió que aunque son jóvenes eso no es indicativo de no tener experiencia.



“El equipo ha cambiado, ya que la mayoría son locales juveniles (jovencitas), la Liga MX tiene requisitos, porque sí permite a mayores, pero le estamos apostando a la juventud y al futuro”, expresó.



También declaró que aunque se hicieron cambios, se decidió por lo mejor para el equipo y que las jugadoras están listas para este nuevo reto.



Además comentó que la salida de Marbella Ibarra y de la ex capitana Karla Pérez fueron decisiones del club.



“Esa salida fue cuestión del club, no tuvo nada que ver conmigo, respecto a Karla son decisiones deportivas en base a las exigencias de la Liga MX, los requisitos de las edades”, indicó.



A pesar de que el equipo ya fue presentado, no se tiene todavía quién va a ser la nueva capitana, sin embargo será algo que se determinará entre todo el equipo.



Por su parte, Leyla Zapata expresó que es un sueño hecho realidad el jugar en la liga profesional.



“Super emocionada, es algo que desde pequeñas estamos buscando, es un sueño hecho realidad todo esto de la Liga y jugar ya como profesionales, vine a visorías y todo está organizado. Los demás equipos son muy buenos rivales, hay mucho talento”.



El primer juego de las rojinegras será el próximo sábado 29 de julio en contra del Club América en Coapa a las 14:00 horas.



EL PLANTEL



PORTERAS

Ajunli Ladrón de Guevara

Itzel González

Martha Gallardo

?DEFENSAS

Ana Luz Lara

Daniela Vidal

Ericka Gutiérrez

?MEDIAS

Ericka Soto

Cinthya Huerta

Evelyn Fernández

Inglis Hernández

Karen Miroslava

Karla Nava

Leyla Zapata

Melissa Zúñiga

Nubia Ayala

Patricia Gutiérrez

Rosa Aguiar

Samatha Arellano

Saraí Lagarde

?DELANTERAS

María Juárez

Sheila Pulido

Valeria Barajas

Yael Huezo

?CUERPO TÉCNICO

Andrea Rodebaugh, directora técnica

Fabiola Vargas, auxiliar técnica

Edna Monserrat Velásquez, auxiliar técnica

Daniel Zamora, entrenador de porteras

Javier Esquer, preparador físico

Gollito Madrid, utilero



EL CALENDARIO

Jornada 1

América vs. Xolas 14:00 horas

Jornada 2

Xolas vs. Monarcas 16:00 horas

Jornada 3

Pachuca vs. Xolas 8:00 horas

Jornada 4

Xolas vs. Pumas 16:00 horas

Jornada 5

Veracruz vs. Xolas 7:00 horas

Jornada 6

Toluca vs. Xolas 10:00 horas

Jornada 7

Xolas vs. Cruz Azul 16:00 horas

Jornada 8

Xolas vs. América 16:00 horas

Jornada 9

Monarcas vs. Xolas 10:30 horas

Jornada 10

Xolas vs. Pachuca 16:00 horas

Jornada 11

Pumas vs. Xolas 14:00 horas

Jornada 12

Xolas vs. Veracruz 16:00 horas

Jornada 13

Xolas vs. Toluca 16:00 horas

Jornada 14

Cruz Azul vs. Xolas 14:00 horas



Grupo 1

América

Club Tijuana

Cruz Azul

Morelia

Pachuca

Veracruz

Toluca

Pumas

?Grupo 2

Atlas

Querétaro

León

Chivas

Necaxa

Monterrey

Santos

Tigres