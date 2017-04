Diego, ejemplo de tenacidad

TIJUANA, Baja California(GH)

Diego Martínez es la prueba de que si se quiere se puede.



Desde hace un año, el joven de 15 años, quien no tiene desarrollado su brazo derecho, se ha abierto camino en el basquetbol con el Instituto Real, donde es un ejemplo de tenacidad.



Diego Martínez no cree ser diferente que sus compañeros e incluso promueve la practica de un deporte.



“Así nací, yo me siento normal, no me veo diferente o algo así, a la gente que practiquen deporte, sin importarles cómo lo van a desempeñar, sigan intentando hasta que lo puedan lograr, poco a poco, se va haciendo difícil, no puedes hacer algunas cosas, pero si uno lo sigue practicando va a poder desempeñarlo”.



Se vislumbra listo para iniciar sus estudios de preparatoria en Ibero, el equipo de basquetbol que lo ha invitado a jugar.



“Ahorita practico con la misma escuela Instituto Real, pero a veces me llaman de la Ibero, ya que voy a entrar a la institución en preparatoria para ir compenetrándome con los mismos del equipo”, señaló.



Dijo que a futuro quiere ser alguien importante que pueda lograr sus objetivos en el estudio y practicar lo más que pueda en el deporte.



“Quiero estudiar robótica cuando sea grande y sacar el doctorado, jugando basquetbol, lo más que se pueda, me gusta mucho, es mi hobbie, quiero ser una persona que pueda desempeñarme y lograr muchas cosas para ser alguien importante, también me gusta la literatura, pero ya que sea grande y sepa desempeñarlas, quisiera hacer un poco de todo”.



Su madre Miriam Rodríguez explicó cómo ha sido el desarrollo personal y deportivo de Diego.



“Durante todo el embarazo no me enteré de nada, sino cuando nació, lo único que nos pudieron decir es que él se quedó de un solo lado de la placenta donde hay ligamentos y uno de ellos quedó adherido a su brazo y no permitió el crecimiento normal”, detalló Miriam Rodríguez.



Sin embargo, quince años después es integrante del equipo de basquetbol del Instituto Real en el cual juega al igual que sus demás compañeros, sin ningún tipo de trato especial, incluso fue la misma escuela que lo invitó a pertenecer, al notar su talento para el deporte, así lo explicó su mamá.



“Cuando él pasó a tercer grado de secundaria tienen equipo de basquetbol y Miss Mónica Cota fue la que me pidió la oportunidad de trabajar con él, yo le comenté a Diego y lo intentó, estuvo yendo a entrenamientos, le agradezco porque lo hayan incluido en el equipo”.



Aunque Miriam Rodríguez confesó que tenía dudas en dejar a su hijo jugar por burlas o que le pudiera pasar algo, el resultado fue ser el orgullo familiar.



“Me daba miedo, pues como toda mamá y más por su situación que le fueran hacer algo, que se fueran a burlar de él y fue todo lo contrario, yo esperaba burlas, miradas feas que normalmente desde chiquito hemos pasado con él, me siento muy orgullosa, muy contenta porque no me esperaba todo esto”.



Nombre: Diego Aarón Martínez Rodríguez

Edad: 15 años

Debut en basquetbol: A los 14 años

Posición: Ala y botador

Estatura: 1.72 metros