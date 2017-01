'Chakal' e 'Inquieto', listos para intercambiar golpes

TIJUANA, Baja California(GH)

Al registrar peso idéntico de 53 kilogramos, Alonso "Chakal" Ceja (6-0) y Pedro "Inquieto" Palma (5-17-2) se declararon listos para salir al entarimado e intercambiar metralla en pleito destinado a seis rounds.



Las acciones tendrán lugar a las 20:00 horas en la Arena Perro Salado, cuya función es organizada por Jíbaro Promociones y el cartel además de la estelar contará con 13 combates de corte profesional.



Ceja, comentó estar plenamente confiado en sacar la victoria ante un peleador que a pesar de tener un récord con mayor número de derrotados, tiene más experiencia en el pugilismo de paga.



"Me siento bien físicamente para la pelea, la estrategia es hacer un boxeo rápido, técnico y seguir las instrucciones de mi entrenador (Raúl) "Jíbaro" Pérez".



Por su parte Palma dijo no tener inconveniente por tener como reto un peleador invicto, mismo que es el protagonista de la promotora, y su respuesta ante ello será salir por el nocaut desde el primer campanazo.



“La verdad que yo lo voy a noquear, desde el primer round voy a conectarlo y dejarlo noqueado, es una pelea que si es en mi peso y con eso ya es ventaja para mi. Lo vi bien trabajado en el pesaje pero eso no es nada yo lo voy a tumba, estoy seguro”.



Otras peleas:



Joseph Landeros vs. Franklin Méndez



4 rounds, peso Gallo



Arnold Guzmán vs. Javier Rivera



4 rounds, peso Superpluma



Arnulfo Salvador vs. Elías Contreras



4 rounds, peso Mosca



Enrique Vivas vs. Christian Cruz



4 rounds, peso Supergallo



Anthony Reyes vs. Enrique Flores



4 rounds, peso Pluma



Ángel Fierro vs. David Medina



4 rounds, peso Pluma



Rene Miranda vs. Alejandro Franco



4 rounds, peso Superligero



Jesús Guzmán vs. Edgar Ahumada



4 rounds, peso Pluma



Luis Aguilar vs. Angel Maqueño



4 rounds, peso Ligero



Esteban Cayetano vs. Jorge Miranda



4 rounds, peso Welter



Carlos Suárez vs. José García



4 rounds, peso Mosca



Alfonso Ríos vs. Mohamed Ala



4 rounds, peso Pluma



Benjamín Solares vs. Ricardo Sandoval



4 rounds, peso Supergallo