Marineros preparados para la final

ENSENADA, Baja California(GH)

Daniel Jiménez irrumpió como jugador clave en la calificación de los Marineros de Ensenada a la final de la Liga Norte de México.



Apenas dos meses atrás, el beisbolista venezolano llegó de los Estados Unidos donde probó suerte en sucursales de Rojos de Cincinnati, para más tarde convertirse en uno de los mejores bateadores del equipo conducido por Víctor “Flamingo” Bojórquez. “Nací en Caracas, Venezuela, pero vengo del campamento de Cincinnati; lamentablemente me dejaron libre y un contacto me localizó y me dijo de la oportunidad de venir con Marineros”, explicó.



Con porcentaje de .700, un cuadrangular, seis producciones y cinco carreras anotadas en la serie semifinal ganada por limpia sobre Tiburones de Puerto Peñasco, Daniel Jimé- nez aspira a ganar un lugar dentro de la organización de Liga Mexicana a la cual pertenece: Guerreros de Oaxaca. “La idea es brincar de nivel.



Siento que esta es una gran vitrina y solo queda hacer el trabajo para esperar algún llamado, una oportunidad. “Mi mamá es mexicana, así que tengo papeles y puedo jugar como nacional.



Es mi primera experiencia como beisbolista en este país y pienso establecerme acá”, detalló. De su adaptación a la Liga Norte de México, dijo: “La unión del equipo es bastante fuerte y eso hace sentir, en este caso a quienes llegamos después, como parte del grupo de manera inmediata”.



A un día de enfrentar la serie por el título ante los Algodoneros de San Luis, el pelotero de 21 años de edad, advirtió que “la competencia es fuerte y todos los equipos de esta liga son respetables”.



Sin embargo, confió, “creo que tenemos gran oportunidad de quedar campeones”. Los Marineros iniciarán la serie de campeonato este martes en el deportivo Antonio Palacios contra los Algodoneros de San Luis.