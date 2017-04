información relacionada Fotogalería Toros pega en el primero de la serie

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la victoria de 5-1 ante Rieleros de Aguascalientes, los bureles suman ocho triunfos en sus más recientes once juegos.



El gran momento prevalece. Toros aprovechó la cuarta entrada para armar un rally de cuatro, además de la hermética salida de Daniel Gutiérrez para firmar su mejor arranque en sus cuatro temporadas de participación en la Liga Mexicana de Beisbol.



El resultado fue de 5-1 ante Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Gasmart, los hidrocálidos se confirmaron como el peor equipo en gira en lo que va de la liga, llegaron a 3-7.



Con registros de 15-7 y la derrota de Vaqueros de la Unión Laguna, los bureles son líderes de la Zona Norte y suman ocho victorias en sus últimos once partidos.



En la loma, el triunfo fue para Daniel Gutiérrez, quien consiguió su segundo triunfo en cinco aperturas, laboró por espacio de seis entradas donde únicamente le conectaron dos hits, dio dos bases por bolas y ponchó a nueve, la mayor cantidad de chocolates recetados por un serpentinero de Toros en el actual certamen.



Gutiérrez ha enfrentado en tres ocasiones a los hidrocálidos en su carrera y se mantiene invicto, las primeras dos fue con la casaca de Vaqueros de la Unión.



Para mañana probables abridores son el joven de 18 años, Víctor Castañeda (1-0) por Toros y por los hidrocálidos lo hará José López (0-1).



RIELEROS 1-5 TOROS

PIZARRA

EQUIPO 123 456 789 CHE

Rieleros 000 000 000 170

Toros 000 410 00X 570





Pitcher ganador: Daniel Gutiérrez (2-0)

Pitcher derrotado: Guillermo Trujillo (2-2),

Salvamento: No hubo

Jonrones: No hubo

Estadio: Gasmart

Duración: Dos horas con 46 minutos

Asistencia: Siete mil 138 espectadores