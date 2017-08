Ferdinand ¡Va por BC!

ENSENADA, Baja California(AGP Deportes)

Tiene 14 años, estudia en la Secundaria Técnica 20 y solo piensa en una cosa: “Ganar una medalla para Baja California y Ensenada”.



Ferdinand Daniel de León Burgoin no es un atleta convencional. Padece un tipo de parálisis cerebral.



“La de él se llama displejia y en este caso le afecta la movilidad del lado izquierdo; también tiene crisis convulsivas”, describe Daniel de León Domínguez.



Su hijo, mientras escucha, interrumpe la explicación, inquieto, conversador.



“Me siento orgulloso de representar a Baja California, portar el uniforme y participar por primera vez a nombre de mi Municipio y mi Estado”.



Y, como ensenadense, menciona a su primer modelo a seguir: “Quiero llegar lejos, ganar medallas como las de Daniel Corral (gimnasta olímpico)”.



La vocación por el atletismo también le nació de la admiración.

“Me interesé en el atletismo cuando vi al jamaiquino Usain Bolt corriendo los 100 metros, que es la distancia que me gusta. Pero también corro los 200 libres y relevos. Lástima que ya se retiró, pero me motiva a ganar medallas como él”.



Fue tanto el impacto que le causó ver a Bolt que el atletismo vino a suplir el sitio de su primera pasión en términos de deporte. “Es americanista”, descubre su padre.



Y él remata: “Me encanta el futbol. Eso es lo único que me importaba antes del atletismo. Pero ahora mi única ilusión es traerme una medalla en Colima para mi Estado y mi Municipio, también para mi familia, mis papás, mi hermano y sobre todo mi abuela Armida”.



Por las tardes estudia en la secundaria Técnica 20, donde el profesorado ha sido un respaldo más en ruta a sus aspiraciones deportivas.



“Los profesores lo han apoyado para que pueda enfocarse en el atletismo sin descuidar los estudios”, agrega su padre, árbitro de futbol de profesión, quien luego se detiene a deletrear el nombre y explicar su origen: “Es Ferdinand, con d al final, así como el ex jugador de Manchester United”.



En la capital de ese Estado, así como en las subsedes de Manzanillo y Tecomán, será la Paralimpiada Nacional, del 22 de agosto al 5 de septiembre.