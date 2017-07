Toros recibe a Sultanes

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana buscarán hacer crecer su cadena de trece victorias cuando inicien serie mañana martes contra Sultanes de Monterrey en los amigables confines del estadio Gasmart.



Con récord de 67-28, el conjunto fronterizo tiene el mejor registro de la Liga Mexicana de Beisbol y es el líder de la Zona Norte con tres juegos y medio de ventaja precisamente sobre los “fantasmas grises” que llegarán a Tijuana por primera ocasión en esa campaña.



Los trece triunfos consecutivos y los 67 que han conseguido en esta temporada, son máximos históricos en los cinco años de historia del club.



La tropa que dirige Pedro Meré ha ganado sus últimas cuatro series por barrida y ya acumulan catorce ocasiones en las que le han pasado las escobas a sus rivales en turno, además, es el equipo con menos derrotas en casa (14), más triunfos como visitante (34) y el que tiene el mejor récord contra equipos de la Zona Norte (31-16).



Para esta serie de tres juegos, los Toros de Tijuana llegarán con la racha vigente más larga de triunfos con trece y como el mejor en pitcheo colectivo con efectividad de 3.42 y décimo en bateo con porcentaje de .284, además, es la quinta mejor defensiva con 77 errores y .980.



Por su parte los regiomontanos han ganado seis juegos en fila luego de barrer a Rojos del Águila de Veracruz y Guerreros de Oaxaca en el estadio Monterrey, para mejorar su récord a 63-31, el segundo mejor del circuito, gracias a que son primeros en bateo con .317 y cuartos en pitcheo con 3.91 de efectividad.



Su defensa es la cuarta con 73 errores y .980 de porcentaje.



En esta temporada los Toros de Tijuana ya se enfrentaron a Sultanes de Monterrey y los fronterizos se llevaron la serie completa en el estadio Monterrey de 4 al 6 de julio con marcadores de 4-3, 3-2 y 8-4, con los que los fronterizos les arrebataron el primer lugar de la Zona Norte.



Desde el 2014, tijuanenses y regiomontanos se han enfrentado en treinta ocasiones en campaña regular y los peninsulares han dominado con veinte victorias por sólo diez de los neoleoneses, mientras que en el estadio Gasmart los locales dominan 12-4.



El horario para los duelos de martes a jueves es de 19:35 y los lanzadores probables son Carlos Hernández , Sergio Mitre y Miguel Peña por Toros de Tijuana, mientras que por la visita están programados César Carrillo, Javier Solano y Ángel Castro.



Frente a frente

Toros vs. Sultanes: 20-10

Toros vs. Sultanes 2017: 3-0

Toros vs. Sultanes 2016: 5-4

Toros vs. Sultanes 2015: 6-3

Toros vs. Sultanes 2014: 6-3

En el estadio Gasmart: 12-4