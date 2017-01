'Hollywood' Estrella obtiene triunfo contra todo pronóstico

TIJUANA, Baja California(GH)

A pesar de tener todo pronóstico en su contra, el tijuanense José “Hollywood” Estrella (17-11-1 11 Ko’s) salió con la mano en alto el pasado fin de semana al vencer por decisión mayoritaria al mexicano-estadounidense Javier Rodríguez (16-2-1 3 Ko’s).



“Fueron ocho rounds en un peso que no es mío, yo soy gallo y ésta fue en Superpluma, iba contra el peleador de la promotora, era el local en San Antonio, Texas, llegó con buen récord pero gracias a los sacrificios y al trabajo que hicimos pudimos sacar la victoria”.



Estrella, añadió que tiene contemplado regresar al cuadrilátero en un aproximado de dos meses, por ello después del triunfo regresó a Tijuana para retomar los entrenamientos bajo la tutela del ex campeón mundial Raúl “Jibaro” Pérez.



“Aún no sabemos que sigue, pero próximamente estaremos haciendo el plan ya sea para pelear aquí en Tijuana, en territorio nacional o volver a Estados Unidos, pero si espero regresar ir por más triunfos y por qué no disputar un título este año”.