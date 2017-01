'Jíbaro' Pérez disfruta de nueva etapa

TIJUANA, Baja California(GH)

El ex campeón mundial tijuanense, Raúl “Jíbaro” Pérez, dijo estar disfrutando la etapa como entrenador, manejador y promotor de boxeo, no obstante lamentó la fuga de talentos que recientemente ha sufrido tras darle realce a peleadores de sus filas.



Durante 2016, el “Jibaro” emprendió el camino en la realización de eventos boxísticos, y desde entonces su prioridad ha sido darle fogueo en el ambiente profesional a sus peleadores, y tal promoción fue factor para que promotores externos detectaran el talento de sus pupilos y los firmaran sin autorización de Pérez.



“En cuanto a los peleadores que se han ido, pues son tres a los que les hablaron bonito, les prometieron mil cosas y ellos se fueron, aquí la situación es que yo no tengo a nadie firmado, yo tengo la escuela de Rómulo Quirarte y así seguir, me duele que se hayan ido pero los que quieran estar conmigo yo estaré con ellos para apoyarlos siempre”.



Del mismo modo, Pérez agregó que en 2017 intentará superar las cinco funciones realizadas en el año anterior, y pretende organizar por lo menos una función al mes hasta el final del año.



Cartel completo:



Joseph Landeros vs. Franklin Méndez



4 rounds, peso Gallo



Arnold Guzmán vs. Daniel Rodríguez



4 rounds, peso Superpluma



Arnulfo Salvador vs. Ángel Cruz



4 rounds, peso Mosca



Enrique Vivas vs. Christian Cruz



4 rounds, peso Supergallo



Anthony Reyes vs. Edgar Ahumada



4 rounds, peso Pluma



Ángel Fierro vs. Enrique Flores



4 rounds, peso Pluma



Rene Miranda vs. Alejandro Franco



4 rounds, peso Superligero