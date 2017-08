Con paso firme

ENSENADA, Baja California(AGP Noticias)

Para ella nunca aplicó aquella frase del cronista Ángel Fernández, que llamaba al futbol “el juego del hombre”.



Rosa Aguiar, desde los 6 años que empezó a jugar contra niños, a falta de equipos femeniles en la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Ensenada, razonaba: ¿Por qué nada más pueden jugar hombres?



Su sueño, entonces como hasta hace un par de meses, tenía fecha de caducidad.



“Acababa de cumplir 22 años y pensaba que el tiempo se me estaba yendo sin que hubiera una liga femenil profesional de mujeres como hay una de hombres”, recuerda.



Entonces, desde la Federación Mexicana de Futbol, llegó la noticia de la nueva liga femenil.



Y para completar el sueño, pensó en corresponder al llamado de la afición: “Soy chivista desde niña y quería irme a Guadalajara, pero estaba en los exámenes finales de mi carrera en la Facultad de Deporte de la UABC (Ensenada) y no pude ir a probarme a Chivas”.



Su amiga Erika Soto ya era parte de Xolos Femenil, el equipo tijuanense que participa en la Liga Femenil MX, y la recomendó con la entrenadora Andrea Rodebaugh, quien la vio y no dudó en incorporarla a la plantilla.



“Ellas ya tenían entrenando un mes y me fui ya avanzado el proceso, por eso he ido poco a poco, además de que he tenido que adaptarme a la posición de medio por izquierda que me pidió la entrenadora, porque toda la vida jugué de contención”.



La guía y la enseñanza impartidas por la ahora entrenadora y ex seleccionada nacional ha sido clave en el desarrollo de la futbolista nacida en la delegación ensenadense de El Sauzal, misma de donde son originarios Alfonso “Shaggy” Loera y Alejandro Molina, ambos con experiencia en Primera División.



Rosa Aguiar, reconocida en el medio local como jugadora de futbol rápido, “ya que en Ensenada no había liga de futbol”, hasta ese momento, ya tenía algunas de sus metas cumplidas.



Pero estaba por llegar el momento que ha venido a desbancar en términos de emoción cualquier otro: Su primer gol como futbolista profesional.



Su incorporación ya a punto de iniciar el torneo la hizo ver desde el banquillo los dos primeros juegos, tanto la derrota de 1-0 contra América en la capital como la victoria de 2-1 sobre Monarcas en el estadio Caliente de Tijuana.



Sin embargo, jugó como relevo, ambos encuentros.



“Contra América entré en el segundo tiempo y nos pegó mucho la altura. Perdimos por un gol. Luego contra Morelia fue la primera victoria del equipo, también entré de cambio y ya me sentí más adaptada en la posición”.



Ya contra Pachuca jugó todo el partido de la fecha tres y aun cuando “se jugó un gran primer tiempo, en el segundo hubo desconcentraciones que terminaron con la derrota de 3-0”.



Su segunda participación como titular llegó el sábado 19 de agosto. Fue la primera en Tijuana, apenas a 100 kilómetros de distancia de su ciudad natal. En la tribuna, para presenciar la visita de Pumas, “estaba toda la familia, papás y hermanos”.



“Todo fue especial, emocionante, desde la salida del túnel y los gritos de apoyo de la gente”.



El juego estaba empatado a uno cuando Rosa vio regresar un balón que, de primera, puso pegado al palo. Era su primer gol como profesional.



“Desde que le pegué sentí que iba a entrar. Y luego, cuando dijeron mi nombre: Gol anotado por Rosa Aguiar, fue impresionante”.



Otra meta palomeada. Pero todavía hay objetivos por cumplir, sobre todo después de que Xolos dejó escapar la ventaja que tenía de 3-1 para terminar siendo empatadas por Pumas.



“Nos desconcentramos y eso dolió mucho porque teníamos todo para ganar. Ya lo platicamos y sabemos que le daremos vuelta para llegar a las semifinales y la final”.



De su día a día, explica: “Hay que trabajar duro, no es fácil. Vivo en el CAR, ahí dormimos y entrenamos, pero desayunamos, comemos y cenamos en el estadio (Caliente)”.



Asignaturas pendientes



Rosa, apoyada por sus padres y sus hermanos, a quienes visita en la delegación del Sauzal los días de descanso, sabe que de seguir haciendo camino en Tijuana alcanzará otra de las asignaturas que pretende aprobar durante su proceso como futbolista profesional.



“Hubo posibilidades de llegar a selección nacional en otros momentos, pero tenía que pagar mis gastos para ir a la capital y me resultó imposible acudir a algunos llamados. Y otras veces puede haber ido, pero me avisaron muy tarde”.



Por lo pronto, quiere ir dando pasos firmes a en el corto plazo y solo piensa “en las dos visitas seguidas que hay en el calendario; vamos a Puebla y luego a Veracruz (por las fechas seis y siete)”.



“Somos un equipo grande y ya queremos volver a jugar contra Pachuca y América para competirles de tú a tú y pelearles el campeonato. Sé que lo haremos”, confía.