Enfrentará 'Chema' mayor reto

ENSENADA, Baja California(AGP Noticias)

“Chema” Ocampo se encuentra en periodo de descanso. Le fue concedido por su entrenador Rafael Guzmán. La pausa terminará en cuestión de días. El peleador ensenadense, invicto en 21 pleitos, tiene que regresar al gimnasio.



El martes 31 de octubre, aún con sede por designar, tendrá la pelea de mayor exigencia de su carrera.



Tendrá enfrente al ruso Konstantin Ponomarev, también invicto en 32 combates.



Y de ganar, “Chema” se convertirá en rival del campeón mundial Welter de la Federación Internacional de Boxeo, Errol Spence.



“Será una pelea pareja y dura, porque el ruso es un rival potente y que tira muchos golpes, no tan técnico, pero basa su boxeo en la fortaleza como lo hacen los europeos”, explicó Rafael Guzmán.



En contraparte, dijo el entrenador, “‘Chema’ tiene de su lado la técnica, la estatura y lo difícil que es para que lo conecten. Su fuerte es el contraataque”.



“En esta pelea se verá el nivel al que puede llegar ‘Chema’ y ya estamos planeando toda la preparación. Tenemos el tiempo suficiente para llegar fuertes. Esta semana que pasó fue de descanso y ya retomaremos la actividad en forma dentro de unos días”, confirmó.



En total, el responsable del Club Guzmán calculó que serán “170 rounds de sparring y 150 más con manoplas” durante 11 semanas de trabajo, “tiempo más que suficiente para que llegue bien preparado”.



“‘Chema’ ha venido entrenando diario antes de esta semana de descanso. Está motivado, fuerte y ya casi en el peso, trae 71 kilos, 4 y medio arriba apenas”, consideró.



La última pelea de Chema Ocampo fue en enero contra Daniel “Tokado” Echeverría en Tecate, donde “quiso lanzarse a buscar el nocaut”.



Sin embargo, “lo tranquilicé porque no era momento de arriesgar una clasificación y al final ganó una decisión clara”.



Rafael Guzmán aseguró que la división de los Welter cuenta con “los mejores boxeadores de la actualidad” y en ese sentido tiene que darse la evolución de su boxeador.



“No es de las divisiones más fuertes, es la más fuerte. Esta pelea es eliminatoria a 12 rounds y sabemos que el ganador peleará contra Errol Spence, pero todavía no queremos pensar en él. La prioridad es el ruso”, afirmó.



Tras los pasos del ‘Mako’



En 2001, Roberto “Mako” Leyva fue llevado por Rafael Guzmán al campeonato del mundo.



Pero ni el “Mako” ni el siguiente campeón mundial hecho en Ensenada, Iván “Choko” Hernández, nacieron en la ciudad.



De lograrlo, “Chema” sería el primero. “Pero no podemos pensar en eso. Esta pelea que viene es demasiado dura y, si gana, la que sigue lo será más”.



El entrenador, también a cargo de Max Flores y su hijo Rafa, consideró que las trayectorias del “Mako” Leyva y Chema Ocampo “vienen a ser la recompensa a tantos años de esfuerzo y sacrificio”.



En el segundo de los casos, precisó, “ha sido toda una vida, ya que Chema llegó al gimnasio cuando tenía seis años y ya tiene 21. Desde que llegó era muy despierto y quería hacer sparring con gente más grande porque no había niños de su edad”.



La influencia familiar fue determinante en la vocación del ahora aspirante a pelear por el campeonato del mundo de la FIB.



“Todos los Ocampo, sus hermanos, fueron profesionales, pero Chema sí es el mejor de todos”, estimó.