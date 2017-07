Medio Maratón Internacional de Tijuana busca hacer historia

TIJUANA, Baja California(GH)

Con cerca de 6 mil atletas inscritos, el Medio Maratón Internacional que se celebra mañana rompió record en registros.



“Estamos listos hasta el día de hoy contamos con 5 mil 938 registros, es un record, no lo voy a inventar ustedes lo van a ver, estoy muy orgulloso y hacer un esfuerzo por poner en alto el nombre de nuestra ciudad y mostrarles a todos los extranjeros y a todo el país realmente lo que es Tijuana”, indicó Adalberto Sánchez director del Instituto Municipal del Deporte.



La salida y meta será en el Palacio Municipal a partir de las 7:00 horas.



Las inscripciones cerraron el 21 de julio hasta las 17:00 horas, por lo que la cantidad de participantes puede ser aún mayor.



Para la entrega de número y chip será hoy en el Grand Hotel en el Salón Cachanillas de 9:00 a 17:00 horas, donde el corredor tiene que llevar su carta responsiva firmada e identificación oficial.



Al igual que la categoría de nativos deberá presentar su acta de nacimiento e identificación, la de residentes (carta de residencia que expida la Secretaria de Gobierno Municipal.



La justa estará resguardada por Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública.



El evento tendrá la marca Pic2go que ahora además de incluir foto y video brindará lo que denominan como Runpage, (website) donde estarán las fotos, registro de tiempo, y distancia permanentemente.



Para los atletas que obtengan primeros lugares tienen que presentar su Sired (Sistema de Registro del Deporte Federado) que es un registro de acreditación como asociado, para quien aún no la tenga la puede realizar en la liga de su municipio.



“Es por reglamento los corredores lo saben tienen que estar registrados en su asociación o liga, hay un portal donde se pueden registrar, años tenemos con esto”, comentó Gerardo Medina presidente de la Asociación Estatal de Atletismo en Baja California.



El día de hoy la Liga Municipal de Atletismo con oficinas en la Unidad Deportiva CREA estará con horario de 11:00 a 16:00 horas para registro de Sired, el costo es de 200 pesos.



También se estará aceptando un kilo de ayuda de alimento no perecedero (no es obligatorio), que se entregará al DIF Tijuana.



Las vialidades que estarán cerradas fue explicado por el director del Imdet Adalberto Sánchez.

“A partir de mañana después de las 19:00 horas estará cerrado de donde inicia Palacio Municipal hasta Gobierno del Estado, (por los trabajos de operación), comentarles es un cierre parcial avanzan los corredores y ya circulan”, indicó Sánchez.



Explicó que solo esta estipulado tres horas como límite para hacer el recorrido después de eso si hay corredores que no han finalizado se pasará a recogerlos en vehículos.



“Por reglamento son tres horas, después va a ver un juez con unas paneles (automóviles) donde los vamos a invitar a que ya se suban, pasando el tiempo límite, tenemos que pensar en la ciudadanía”.



La cena de carbohidratos será también en el Grand Hotel a partir de las 19:00 horas.





Inscritos hasta el 21 de julio.

5 mil 996 Mexicanos

338 Estados Unidos

4 Kenia



Absolutos

Primer lugar 25 mil pesos

Segundo lugar 18 mil pesos

Tercer lugar 12 mil pesos

Cuarto lugar 8 mil pesos

Quinto lugar 6 mil pesos



Absolutos 2016

Varonil Tiempo

Geoffrey Kinisi Bundi kenia 1:05.42



Femenil Tiempo

Caroline Jebiwot Kiptoo 1:14.01