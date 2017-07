Guía deportiva.

TIJUANA, Baja California(GH)

BEISBOL

ESTATAL DE BEISBOL

Categoría Mayor

Domingo 23 de julio

CAMPO ÁNGEL CAMARENA ROMO

10:00 Juvenil Amateur vs. Liga Amateur

14:00 Liga Amateur vs. Juvenil Amateur



LIGA MUNICIPAL

CAMPEONATO DE VERANO

Sábado 22 de julio

CAMPO SALVADOR SIERRA VERA

18:00 Correcaminos vs. Colonos del Río



CAMPO JOSÉ SILVA

19:00 Cerro Colorado vs. Kamaneys



Domingo 23 de julio

CAMPO SALVADOR SIERRA VERA

10:00 Santa Cruz vs. Cerveceros

14:00 Cañeros JJ Ríos vs. Toros



HORACIO “PICAHIELO” NIEVES

10:00 Mineros vs. Mets

14:00 Maeplo vs. Dodgers



JESÚS “CACAHUATE” FÉLiX

10:00 Angels vs. Toronto

14:00 Huarachón vs. Blue Jays



CAMPO DIRECTIVOS

10:00 Twins vs. Tpte Azul y Blanco

14:00 Bravos vs. Coras de Nayarit



CAMPO GUILLERMO MAYA

10:00 Rangers vs. Guillermo Maya

14:00 Rojos JMV vs. Puro Nayarit



CAMPO HORACIO VERDUGO

10:00 Piratas vs. Aztecas

14:00 Novatos vs. Resnay



CAMPO UABC

10:00 Deportivo Briones vs. Cimarrones



LIGA DE BEISBOL AMATEUR LA MESA

domingo 23 de julio

CAMPO PLÁCIDO GONZÁLEZ

7:00 Paisanos vs. Orioles

10:00 Twins vs. Cerveceros

13:00 La Raza vs. Blue Jays

16:00 Halcones vs. Emperadores



CAMPO ARMANDO RODRÍGUEZ

7:00 Boston vs. Gorilas

10:00 Yaquis vs. Tomateros

13:00 Fam. Zúñiga vs. Rumis

16:00 Moras vs. Aferrados



CAMPO JUAN PARTIDA

7:00 Mérida vs. Cimarrones

10:00 Picachos vs. Coyotes

13:00 Tigres vs. Marlins

16:00 Guerreros vs. Acaponte



CAMPO LUIS GASTÉLUM

7:00 Veracruz vs. Nacionales

10:00 White Sox vs. Halcones

13:00 Rays vs. Rojos

16:00 Diablos vs. Ojetos



CAMPO VALLE REDONDO

7:00 Bucks vs. Tendigs

10:00 Camaroneros vs. Valle

13:00 Gigantes vs. Algodoneros



CAMPO COSME ARELLANO

7:00 Lugos vs. Pericos

10:00 Sureños vs. Matadero

13:00 Koras vs. Tijuaneros

16:00 Joachines vs. Cardenales



Liga Menor de Futbol Soccer

Torneo de Liga 2016-2017 “nyjt46”.

Sábado 22 de julio

Estadio Jesús Romero Manzo

7:15 Dep. Latinos 05 vs. F.B. Xoloitzcuintles 06

9:00 Amateur GDL. Monarcas 03 vs. CIX Hipódromo 03

10:45 Rayados D’Tijuana 00 vs. Zona Norte 00



Campo Romero Manzo # 1

7:15 Chivas Río Roja 05 vs. América Tijuana Azul 05

9:00 Dep. Cruz Azul 03 vs. Real Unión Tijuana 03

10:45 Amateur GDL. 00 vs. Pumas Otay 00



Campo Romero Manzo #2

7:15 Club Dep. Libertad 05 vs. Inter D’Tijuana 05

9:00 Amateur DGL. 01 vs. Pulpos FC 02

10:45 Cefor Tuzos Tijuana 04 vs. Rayados D’Tijuana 04



Campo Romero Manzo #3

7:15 Club Colonia Obrera 05 vs. Cefor Tuzos Tijuana 05

9:00 Amateur GDL. Monarcas 02vs. Rayados D’Tijuana 01

10:45 Real Unión Tijuana 04 vs. Soles Tijuana 04



Campo Romero Manzo #4

7:15 Amateur GDL 05 vs. Xolas Femenil 03

8:40 Amateur GDL 03 vs. Rayados D’ Tijuana 01

10:45 América Tijuana Azul 01 vs. Club Dep. Libertad Azul 01

11:20 América Tijuana Azul 00 vs. Cefor Tuzos Tij. Azul 00



Campo Romero Manzo #5

7:15 Latinos Guinda 05 vs. Toluca JR. 05

8:40 Pulpos FC 03 vs. Dep. Latinos 03

10:00 FC Dep. Azteca’s 01 vs. Sec. Técnica #33-03

11:20 FC Dep. Azteca’s 00 vs. Chivas Río Roja 00



Campo Romero Manzo #6

7:15 Acosta Pachuca 04 vs. Dep. Guerreros 04

8:40 Horcasitas 05 vs. Selección Tecate 06

10:00 Horcasitas 04 vs. CIX Hipódromo 04

11:20 Gladiadores FC 01 vs. CIX Hipódromo 02



Campo Romerito

8:00 Rayados Tijuana Blanca 11 vs. Dep. Cruz Azul 12

9:30 Rayados Tijuana Azul 11 vs. Chivas Río Roja 11

11:00 Amateur GDL. Monarcas 10 vs. Zona Norte 10

12:45 Chivas Río Roja 10 vs. Acosta Pachuca 10



Campo Carlos Armando Reynoso Nuño

9:30 Chivas Río Roja 06 vs. Club Dep. Libertad 07

10:45 CIX Hipódromo 09 vs. Xolas Femenil 07

12:00 Xolas Femenil 05 vs. América Tijuana Azul 07

13:15 Chivas Río Roja 08 vs. Rayados TIJ. Blanca 08

14:30 Zona Norte Negra 07 vs. Rayados TIJ. Blanca 07

15:45 Barcelona Baja 07 vs. Zona Norte 07

17:00 Baja California SUB/06 vs. Dep. Aztlán 10



Campo Héctor “México” Holguín

8:00 Zona Norte 06 vs. Rayados de Tijuana 06

9:45 Zona Norte Negra 06 vs. Amateur GDL. 06

11:15 Rayados de Tijuana 09 vs. Zona Norte 09

13:00 Club Dep. Libertad 09 vs. Chivas Río Roja 09

14:30 Pumas Otay 08 vs. Dep. Latinos 08

16:00 Dep. Cumeal 07 vs. Cefor Tuzos Tijuana 07



Campo Unidad Deportiva Reforma

7:00 Colonos del Río 04 vs. América Tijuana Azul 04

8:30 Colonos del Río 01/02 vs. Pumas Otay 02

9:50 Tecos Tijuana 04 vs. Rayados TIJ. Blanca 04

11:10 Tecos Tijuana 01 vs. Chivas Río Roja 01



Domingo 23 de julio del 2017

Campo Romerito

8:00 Club Colonia Obrera Femenil 07/06 vs. Pumas Otay Femenil 07/08

9:30 Club Buenavista Femenil 06 vs. Xolas Femenil 05/06

10:45 Chivas Río Rosa 08/07 vs. Libertad Catarinas 08

12:00 Acosta Pachuca Femenil 07 vs. Libertad Abejas 09/10

13:15 Barcelona TIJ. Femenil 02 “B” vs. Chivas Río Rosa 02

14:30 Xolas Femenil 03 vs. Barcelona Tijuana Femenil 02



Campo Héctor México Holguín

8:00 Cefor Tuzos Tijuana 06 vs. Tuzos Tijuana Jrs. 06

9:30 Pumas Otay 06 vs. Amateur GDL. Monarcas 06

11:00 Dep. Cruz Azul 09 vs. Cruz Azul Naranja 09

12:30 Dep. Cruz Azul 07 vs. Club Colonia Obrera Femenil 05

14:00 Pumas Otay 07 vs. Chivas Río Roja 07

15:30 Amateur GDL. 07 vs. Chivas Río Blanca 06



Campo Romero Manzo #2

9:15 Club Colonia Obrera Femenil 05/06 vs. Libertad Capullos 05



Campo Romero Manzo #4

9:15 Pumas Otay Femenil 05/06 vs. Zona Norte Femenil 05/07



Campo Romero Manzo #5

15:15 Pumas Otay 05 vs. Gladiadores FC 05

16:45 Pumas Otay 04 vs. Gladiadores FC 04



Campo Romero Manzo #6

13:45 Chivas Río Blanca 05 vs. Rayados de Tijuana 05

15:15 Chivas Río Roja 04 vs. Sec. Técnica #33-04

16:45 Soles Tijuana 01 vs. Academia Atlas Tij. 01



Liga Sabatina de futbol Fuerza Veteranos

Torneo de Copa “Don Juan José Macías García” Jornada 26

sábado 22 de julio

Estadio Romero Manzo

15:25 Bremen Tj. vs. Libertad

16:45 Coras de Nayarit vs. Monterrey



Campo Romero Manzo #1

15:25 Guanajuato vs. Tecolotlán

16:45 DGETI vs. Dep. Morales



Campo Romero Manzo #2

15:25 Carta Blanca vs. Dep. Ramírez

16:45 Club Dep. Sonora vs. Directivos



Campo Romero Manzo #3

15:25 Dep. 17 vs. Nacional

16:45 UABC vs. Halcones de Rto.



Campo Romero Manzo #4

16:45 La Mesa vs. Cruzeiro

18:05 Dep. Obrera vs. Huracanes

19:35 Dep. Unión vs. Dep. Guaycura



Campo Romero Manzo #5

16:45 SNTE-B vs. SNTE-A

18:05 Alemania vs. Hooligans Zona Este



Campo Romero Manzo #6

16:45 Col. Obrera vs. ISSSTE

18:05 Bourns de México vs. Abarrotes Lupita



Unidad Deportiva Aeropuerto

14:50 ASA vs. Lab. Campestre N.



Unidad Deportiva Bondojo

15:50 Bondojo vs. Delfines de Rto.



Unidad Deportiva Reforma

16:10 Rayados vs. Medicinas

17:30 Nichos vs. Marzam



Unidad Deportiva Salvatierra

16:20 Jaguares vs. Audax



Emiliano Zapata de Rosarito

16:40 Tiburones de RTO. vs. Atlas



Liga de Futbol Femenil Héctor México Holguín de Tijuana

Jornada 15

Domingo 23 de julio

Estadio Romero Manzo

7:45 Amadas FC vs. Chacaritas FC

9:15 Xolas Sub20 vs. Xolos Sub 15



Campo Romero Manzo #1

7:45 Dep. Álamos vs. Juventus FC

9:15 Juventus FC vs. Xolas FB



Campo Romero Manzo #2

7:45 Libertad vs. Pumas



Campo Romero Manzo #3

7:45 Dep. Ángeles vs. Zona Norte

9:15 PES Proevolution vs. Real Azteca



Campo Romero Manzo #4

7:45 Barcelona TIJ vs. Libertad Mariposas



Campo Romero Manzo #6

9:15 León vs. FC Dep. Azteca