Impone Toros nuevas marcas de triunfos para la franquicia

VILLAHERMOSA, Tabasco (GH)

Cyle Hankerd rompió un empate al conectar doblete de dos carreras en el octavo episodio y Toros de Tijuana vino de atrás y venció 5-4 a Olmecas de Tabasco, para alargar su racha de victorias a once, la mejor en la historia del club y de paso, sumar su triunfo 65 de la campaña, otra cifra alta para la franquicia.



Fue el primer juego de la serie en el estadio Centenario del 27 de febrero y con la victoria, el club fronterizo mejoró su marca a 65-28, la mejor de la Liga Mexicana de Beisbol, para mantenerse en la cima de la Zona Norte, con margen favorable de tres juegos y medio sobre Sultanes de Monterrey.



Los anfitriones fueron los primeros en cruzar el pentágono con carreras, ya que anotaron dos el cerrarse el tercer capítulo, con sencillo de Carlos Colmenares que remolcó a Marco Guzmán y el propio Colmenares pisó la registradora con doblete de Rogelio Norris que marcó el 2-0 en el pizarrón.



Los Toros de Tijuana se fueron en blanco en los seis primeros capítulos ante el abridor Antonio Guzmán, sin embargo el séptimo episodio les sonrió al atacar al bullpen con tres anotaciones para la voltereta.



Juan Apodaca dio el batazo clave para que anotarán Corey Brown y Jorge Cantú, gracias a su sencillo que se combinó con un error en el tiro del jardinero central Yordanys Linares y el propio receptor venezolano completaría su vuelta con rodado de Isaac Rodríguez a la intermedia.



Los “cabezones” igualaron rápido, ya que al cierre de esa misma tanda Alfredo López tomó la inicial con error del parador en corto Alfredo Amézaga y más tarde anotó el 3-3 con doblete de Wilbert Aguilar.



Los Toros de Tijuana se despegaron al iniciar el octavo rollo cuando Alfredo Amézaga recibió base por bolas, Dustin Martin dio imparable dentro del cuadro y ambos anotaron con doblete de Cyle Hankerd para poner las cosas 5-3.



La última rayita de los tabasqueños fue empujada con rodado de Kristian Delgado a las paradas cortas para que anotara el corredor emergente Adrián Nicoli en el noveno episodio.



SUPERAN MARCAS

Con las 65 victorias de esta temporada, los Toros de Tijuana impusieron un nuevo máximo histórico para una campaña, superando los 64 resultados favorables del 2016.



En 2004 ganaron 49 juegos (49-48), en 2014 alcanzaron 55 (55-58), mientras que en 2015 fueron 54 victorias (54-53) y en 2016 terminaron 64-48.



EN LA LOMITA

Miguel Peña fue el abridor por el conjunto tijuanense y se fue sin decisión, en labor de seis rondas para dos carreras, cinco hits, cuatro ponches y un pasaporte.



En su auxilio circularon Mark Serrano para una carrera en dos tercios, el ganador Jo-Jo Reyes, Carlos Fisher en la octava sin novedad y Juan Sandoval fue el encargado de la novena tanda para apagar las candilejas con su tercer rescate del año, a pesar de recibir una carrera.



Por Olmecas de Tabasco abrió Antonio Guzmán quien lanzó seis entradas en blanco de sólo tres hits, con seis ponches y una base por bolas, pero se fue sin decisión.



El dominicano acumuló once episodios sin permitir anotación contra Toros de Tijuana en dos juegos que se desarrollaron en un lapso de menos de una semana.



En su relevo trabajaron Esmelvin Jiménez, Refugio Marín, Marco Camarena, el derrotado Antonio Bauza y José López Cruz.



CONTINÚA SERIE

Los Toros de Tijuana buscarán asegurar la serie mañana cuando vuelvan al diamante del estadio Centenario del 27 de febrero, para medirse a Olmecas de Tabasco en el segundo juego de la serie, pactado para las 17:00 horas (horario de TJ).



Los lanzadores probables para este segundo agarrón son Rafael Díaz por los fronterizos, mientras que Vicente Palacios, manejador de los sureños, enviará a la lomita a Ángel Araiza al centro del diamante.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 000 000 220 5 8 2

Tabasco 000 200 101 4 7 1

Pitcher ganador: Jo-Jo Reyes (4-1)

Pitcher derrotado: Antonio Bauza (0-1)

Salvamento: Juan Sandoval (3)

Estadio: Centenario del 27 de febrero

Asistencia: Mil 49 aficionados

Duración: 3 horas y 12 minutos