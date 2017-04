Toros firma su quinto triunfo

LEÓN, Guanajuato(GH)

Roberto López, Alfredo Amézaga y Cyle Hankerd dispararon cuadrangulares para que Toros de Tijuana firmara su quinto triunfo consecutivo, al vencer 14-4 a Bravos de León en el primer juego de la serie en el remozado estadio Domingo Santana.



Fue el primer duelo de la escuadra fronteriza en su historia en este parque que abrió sus puertas luego de 25 años de ausencia de la pelota profesional veraniega y con el resultado los “bureles” se mantuvieron en la primera posición de la Zona Norte, al mejorar su récord a 13-6, el mejor en sus cinco años de historia en los primeros 19 juegos.



Los Toros se adelantaron en la pizarra al abrirse la tercera entrada con cuadrangular solitario de Roberto López sobre la barda del jardín izquierdo parar su tercero de la campaña.



Los locales respondieron en el fondo de ese mismo capítulo para darle la vuelta a la tortilla, ya que con dos outs Leandro Castro dio de hit al central para remitir al pentágono a Miguel Olivo y Miguel Torrero.



La alegría no duró mucho en el dugout local, ya que los Toros de Tijuana recuperaron el control de juego con un mazazo de seis anotaciones que inclinaron la balanza desde temprano con ese episodio en el que desfilaron nueve bateadores.



La primera la anotó Cyle Hankerd con wild pitch del relevista Alejandro Flores y luego también timbraron Alex Liddi y Corey Brown y el propio López también llegó a tierra prometida junto a José Guadalupe Chávez con el primer cuadrangular de la temporada de Alfredo Amézaga para poner las cosas 7-2.



Una carrera más se registró en el quinto tramo, cuando apareció Cyle Hankerd para descargar panorámico bombazo entre izquierdo y central, sobre la serpentina de Ricardo Jacquez. Fue el quinto cañonazo del estadounidense y el tercero en días consecutivos.



Los anfitriones “metieron las manos” al cerrarse el sexto rollo con jonrón de Leandro Castro y sencillo impulsor de Brandon Macías para acercarse 8-4.



El duelo se convirtió en paliza al abrirse el octavo capítulo con seis carreras más para el bando visitante que anotó con Alex Liddi al aprovechar un error de Brandon Macías a batazo de Juan Apodaca y luego Roberto López caminó con bases llenas para que Corey Brown también pisara el pentágono.



Faltaban el imparable productor de Alfredo Amézaga, el elevado de sacrificio de Dustin Marrtin con el que Roberto López marcó de “pisa y corre”, el doblete impulsor de Cyle Hankerd y pasaporte para Corey Brown con el “rancho ardiendo” para que el “Fello” completara la cuenta.



Con los cuadrangulares de este duelo, los Toros de Tijuana se afianzaron como el equipo más poderoso de la Liga Mexicana de Beisbol, al acumular 27 batazos de vuelta entera en la campaña.



OFENSIVA

Los más aprovechados con el madero fueron Cyle Hankerd de 5-3 con cuadrangular y par de carreras empujadas, Roberto López de 4-3 con bombazo y cuatro producidas, Alfredo Amézaga de 4-2 también con batazo de vuelta entera y cuatro impulsadas, mientras que Alex Liddi y Corey Brown agregaron par de indiscutibles.



EN LA LOMITA

Manny Barreda se apuntó su primer triunfo de la presente campaña al cubrir seis entradas de cuatro carreras, tres de ellas limpias, siete hits, cuatro ponches y tres transferencias. Fue auxiliado por Mark Serrano, Jordan Aboites y el zurdo Sergio Alvarado.



El descalabro se lo cargaron a Héctor Navarro, quien retiro sin hit los primeros dos episodios pero ya no pudo contener al poderoso arsenal tijuanense y se fue luego de tres rondas de cuatro carreras y el mismo número de imparables, con cuatro chocolates y dos bases por bolas.



En su relevo hubo desfile de Alejandro Flores, José Sánchez, Ricardo Jacquez, Benino Pruneda, Luis Ángel Daniel, Anthony Gómez, Fernando Villalobos y Michaelangelo Guzmán.



SEGUNDO DE LA SERIE

Los Toros volverán a la carga mañana para medirse a Bravos de León en busca de amarrar la serie, en el segundo juego pactado para las 16:00 horas (horario de TJ) en el estadio Domingo Santana.



Los lanzadores probables son el histórico Rafael Díaz por el bando fronterizo, mientras que por los guanajuatenses, el timonel, Francisco “Paquín” Estrada, le dará la pelota a Roberto Padilla.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 001 610 060 14 12 1

León 002 002 000 4 7 1

Pitcher ganador: Manny Barreda (1-3)

Pitcher derrotado: Héctor Navarro (1-1)

Cuadrangulares: (TIJ) Roberto López (3), Alfredo Amézaga (1) y Cyle Hankerd (5)

Estadio: Domingo Santana

Asistencia: Mil 353 aficionados

Duración: 3 horas y 23 minutos