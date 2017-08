Sabemos que tenemos un equipo de poder : Pedro Meré

TIJUANA, Baja California(GH)

El manejador de Toros, Pedro Meré describió lo que fue la victoria ante Rieleros y dejó en claro en que no puede pensar en el dominio que han tenido sobre Sultantes, es momento de pensar juego a juego.



Del juego ante Rieleros donde se definió el pase, Alex Liddi (se fue de 4-1) y Dustin Martin (3-1), encontraron su poder con el tolete en el momento justo para colaborar en el triunfo.



“Yo siempre he dicho que una de las cosas importantes es la unión, y la actitud que en cualquier momento pueden ayudar a ganar los juegos”, expresó.



En temporada regular fueron el equipo que menos toques de bola exitoso tuvo (28), en playoffs les ha resultado esta arma en dos ocasiones.



“Sabemos que tenemos un equipo de poder, pero sabemos que los fundamentos son claves en playoffs, en momentos como estos los vamos a necesitar”, dijo.



La pasada temporada, Toros venció en la final de la Zona Norte a Sultanes, en la temporada en curso han tenido dominio de 8-1 sobre su próximo rival, pero Meré no mira al pasado.



“En playoffs es borrón y cuenta nueva, tenemos que pensar en ir con todo y ganar juego a juego, no podemos pensar en que ya le ganamos a Sultanes. Tenemos que volver a fabricar nuestro camino”, reflexionó.