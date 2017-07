Marineros buscan cerrar serie semifinal ante Peñasco

ENSENADA, Baja California(AGP Noticias)

Lejos de asumir una postura de comodidad producto de la ventaja de dos juegos por cero en la semifinal de la Liga Norte de México, los Marineros de Ensenada se encuentran en Puerto Peñasco con la intención de sentenciar su pase a la serie de campeonato allá mismo.



“Con estos dos juegos ganados, mínimo aseguramos el regreso a casa. Pero esperamos seguir jugando de la misma manera para poder ganar allá. Ya los tenemos y debemos apretar para ganar la serie, si se puede, de una vez en Puerto Peñasco”, dijo Víctor “Flamingo” Bojórquez.



Sin embargo, el mánager de los Marineros advirtió que los resultados de 12-2 y 10-3, registrados en el deportivo Antonio Palacios y que colocaron a los Marineros a dos triunfos de regresar a una final del circuito, no deben relajar a sus dirigidos.



“No podemos confiarnos y tenemos que llegar de la misma manera, ahora de visita. No debemos bajar la guardia porque apenas estamos a la mitad del camino en el objetivo que es llegar a la final. No hemos ganado nada aún”, sostuvo.



El ex jugador de los Diablos Rojos del México destacó el rendimiento de su equipo en los dos primeros encuentros de postemporada, replicando el paso consistente que mostró como líder de la temporada regular.



“El equipo se ha visto muy bien en dos juegos que, sí, han sido relativamente tranquilos. El primero lo resolvimos desde la primera entrada con siete carreras, pero el segundo se mantuvo ahí en el alambre hasta la cuarta cuando pudimos tomar ventaja amplia”, analizó.



El tercer juego de la serie será abierto el martes por el dominicano naturalizado mexicano, Arturo Florentino, luego de la labor sólida de Alexis Lara en el primer juego y Wanel Vásquez en el segundo.



“El pitcheo ha hecho un gran trabajo con Alexis abriendo la serie muy bien, y Wanel que también hizo un gran trabajo, lo mismo que Luis Ramírez y (Rafael) Cova que terminaron el (segundo) juego”, reconoció.