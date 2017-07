Jason Urquidez, brazo salvador de los Toros

TIJUANA, Baja California(GH)

Mientras suelta su brazo derecho en la loma, en el sonido local del Estadio Gasmart se escucha la canción del rapero Eminem que se titula “Till I Collapse”, cuya traducción al español sería “Hasta que me derrumbe” o “Hasta que colapse”.



Contrario a eso, los pitcheos de Jason Urquídez rara vez pierden el control; es el líder histórico de rescates de Toros de Tijuana con 48. Solo ha fallado en tres oportunidades de salvamento de 50 en las que se le ha requerido en los tres años que tiene con el equipo.



En otra parte, la canción que eligió el californiano de 34 años de edad dice, “este es tu momento, cada minuto que pasa es único, intenta aferrarte a él, puede que nunca vuelvas a tenerlo”, de ahí se puede explicar su mentalidad de acero.



Luego de ocho temporadas en ligas menores, llegó a los bureles en 2015, en un principio, le tocó hacer un poco de todo, fue pitcher abridor, relevo intermedio, cerrador y en los playoffs tuvo dos aperturas.



Para la siguiente campaña, le dieron la oportunidad de ser el responsable de bajar el telón y no la desaprovechó. El 30 de junio del 2016 superó la marca de 15 rescates del dominicano Ramón Ramírez.



“Es un gran honor estar en la historia de este equipo, en especial porque ellos me llamaron cuando no tenía equipo, es un honor representar al equipo y a la ciudad”, comentó, y agregó que su primer enlace para llegar al club fue su amistad con Barry Enright.



Se describió como alguien obsesivo en su trabajo y que no se le dificultó hacer la transición de pitcher abridor a cerrador porque ama estar en el montículo.



“Ser abridor es tomar un ritmo, jugar con los pitcheos, cuando eres cerrador, es apagar todo, es dar el cien por ciento desde el primer lanzamiento. Son dos polos opuestos”, explicó.



SU INICIO E ÍDOLO

Quien lo indujo a ser pitcher, fue su padre, James Urquídez. En el patio trasero de su casa en Tarzana, California, tenía una loma para entrenar sus lanzamientos y luego pasaba la tarde con su padre observando a los serpentineros de Grandes Ligas.



“Toda mi vida ha sido como mi entrenador de pitcheo. Él me explicaba cada cosa que hacían los pitchers”, confesó Jason.



En aquellos días, creció mientras estudiaba alguno de los 5 mil 714 ponches del líder histórico de Las Mayores en ese rubro, Nolan Ryan, “es por eso que uso el número 34”, indicó.



En corto

Nombre: Jason Carl Urquídez

Fecha de nacimiento: 12 de septiembre de 1982 (34 años)

Lugar de nacimiento: Tarzana, California.

Lanza/batea: Derecho



SUS NÚMEROS CON TOROS EN 2017

Juegos: 38

Salvamentos: 22

Oportunidades de salvar: 23

Ganados: 4

Perdidos: 0

Entradas lanzadas: 37.0

Hits: 27

Carreras: 6

Ponches: 40

Bases por bolas: 6

Efectividad: 1.22



LÍDERES DE SALVAMENTOS EN LMB 2017

Chad Gaudin 24

Wirfin Obispo 23

Jason Urquídez 22

Tiago da Silva 21

José Valverde 20



SALVAMENTOS FALLADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS TEMPORADAS

Wirfin Obispo 10

Chad Gaudin 7

Raúl Barrón 4

Nathanael Santiago 4

Tiago da Silva 3

José Valverde 3

Jason Urquídez 3