Toros de Tijuana derrota a Pericos 15-0

TIJUANA, Baja California(GH)

Corey Brown disparó dos cuadrangulares y Cyle Hankerd agregó otro, en respaldo a la educada labor monticular de Danny Gutiérrez, quien lanzó cinco entradas en blanco, para que Toros de Tijuana asegurara la serie con triunfo de 15-0 sobre Pericos de Puebla en el estadio Hermanos Serdán.



Brown terminó con seis carreras empujadas y Hankerd con cinco, en la cuarta victoria consecutiva de temporada regular para los tijuanenses en territorio poblano y sirvió para mejorar la marca a 11-6 en el año y mantenerse en la segunda posición de la Zona Norte, empatados con Vaqueros Laguna y a sólo medio juego por debajo de los líderes Sultanes de Monterrey que no jugaron.



Los Toros de Tijuana “rasgaron el celofán” y rompieron el duelo de argollas en la parte alta de la sexta entrada cuando armaron un ataque de cuatro carreras sobre el abridor Travis Blackley.



Alfredo Amézaga anotó la primera al descolgarse de la tercera base con una rola dura de Cyle Hankerd que el antesalista Jonathan Salazar cortó con una vistosa atrapada, pero no pudo evitar la carrera del “Fello” y sólo retiro al estadounidense en la inicial.



Ya con dos outs, hubo pasaporte intencional a Jorge Cantú y con dos en base se apareció Coey Brown para iniciar los “truenos” en el estadio Hermanos Serdán y poner la pizarra 4-0, forzando la salida del australiano Blackley del centro del diamante.



Al caer el tercer out la lluvia se hizo presente con gran fuerza y los ampayers pidieron la lona sobre el terreno de juego.



Una hora después se reanudó el encuentro y los Toros de Tijuana volvieron a la carga en la entrada de la suerte con imparables ligados de José Chávez, Alfredo Amezaga y Dustin Martin, esté último para empujar la quinta en los pies de Chávez.



Luego vino doblete productor de dos carreras de Cyle Hankerd y Jorge Cantú remolcó al estadounidense con sencillo para inflar la pizarra a 8-0.



Martin produjo una más en la octava ronda con rodado a la intermedia con bases llenas, suficiente para que anotara Juan Apodaca y Cyle Hankerd puso el “clavo en el ataúd” al lanzar una bomba por encima de la barda del prado central con dos compañeros en base para darle forma a la paliza.



Todavía faltaba más en ese prolífico capítulo, ya que Corey Brown la volvió a botar, ahora con Chris Valencia y Alex Liddi en tráfico para el 15-0 en los cartones.



Los honores en el centro del diamante fueron para Danny Gutiérrez, en gran labor de cinco entradas sin carrera y cinco hits para su primer triunfo en la temporada con Toros de Tijuana, en la primera apertura en su carrera en el estadio Hermanos Serdán.



En su auxilio pasaron a escena Edwin Quirarte en la sexta ronda, Jordan Aboites en la séptima y octava y Sergio Alvarado la novena, para completar la tercera blanqueada de Toros de Tijuana en la temporada.



Perdió Travis Blackley al aceptar las cuatro carreras de la sexta ronda con siete imparable en cinco episodios y dos tercios. Le hicieron segunda Manuel Báez, Tony Amezcua, José Castro



MIL HITS

Con su imparable, José Guadalupe Chávez alcanzó la marca de mil imparables en su carrera dentro del sistema de Ligas Menores en la que se incluye la Liga Mexicana de Beisbol y sucursales de Grandes Ligas. De esta estadística se excluyen sus hits en ligas invernales.



Su batazo fue en la sexta entrada sobre Travis Blackley por el jardín izquierdo.



CIERRA SERIE

Los Toros de Tijuana buscarán completar la limpia mañana a Pericos de Puebla cuando jueguen por última vez en el estadio Hermanos Serdán en la presente temporada regular, en lo que será el tercer choque de la serie pactado para las 17:00 horas (horario de TJ).



El joven de 18 años, Víctor Castañeda (0-0; 0.00), hará su primera apertura en Liga Mexicana de Beisbol y llevará de antagonista a Andrés Iván Meza (1-0: 5.79) en duelo de lanzadores “culichis”.





PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 000 004 470 15 17 0

Puebla 000 000 000 0 6 0

Pitcher ganador: Danny Gutiérrez (1-0)

Pitcher derrotado: Travis Blackley (0-3)

Cuadrangulares: (TIJ) Corey Brown 2(4) y Cyle Hankerd (3)

Estadio: Hermanos Sserdán

Asistencia: 2 mil 144 aficionados

Duración: 2 horas y 51 minutos