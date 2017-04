Municipio se deslinda de maratón

TIJUANA, Baja California(GH)

En definitiva, el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (Imdet) ha dicho no a la realización del Maratón Internacional de Tijuana.



El 12 de abril, el director del Imdet, Adalberto Sánchez Velasco, notificó a través de un documento que la dependencia cedía los derechos de organización del séptimo Maratón a un grupo de corredores encabezados por Héctor Heredia, quien preside la asociación civil Neurona.



Desde febrero, mes en que se presentó el calendario atlético 2017, sorprendió que el Maratón fuera excluido, y solo se contemplara el Medio Maratón, pues ya hay un presupuesto asignado.



A través de una respuesta de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tijuana, se precisó que el Imdet tiene un presupuesto de un millón 743 mil 269 pesos para organizar ambas competencias.



Sin embargo, Sánchez Velasco ha decidido no ejercer la totalidad de los recursos en el tradicional evento.



Detalló que optó por redistribuir el presupuesto, debido a un análisis que señala que la competencia tiene poca participación y el caos ocasionado por la rehabilitación de vialidades por toda la ciudad.



“El presupuesto está autorizado, sin embargo yo tengo la posibilidad de poder redistribuir el recurso para poder atender a más población, ya que se analizó y realmente en el maratón pues eran 398 los que participaron y en el medio maratón casi 3 mil”, explicó.



Otra de las justificaciones del funcionario fue que parte del dinero que se ahorren mejorarán los premios para los bajacalifornianos que compitan en el Medio Maratón.



“¿Qué pretendemos con esto? mejorar la bolsa para el Medio, queremos incrementar la bolsa para los corredores locales, ya que en ambos eventos muchos de los comentarios, si no es que el 80 por ciento de la bolsa que se estaba destinando para ambos eventos, se los estaban llevando extranjeros, se dividían 10 ganadores para el medio y 10 para el maratón, y al final ellos eran los que se llevaban los primeros 5 lugares y todo el recurso se los estaban llevando los extranjeros”, indicó el funcionario.



En 2016, el Maratón repartió una bolsa cercana a los 644 mil pesos.

El funcionario municipal aún no determina de cuanto será el incremento de la bolsa del Medio Maratón, pero manifestó que parte del dinero se reorientará al presupuesto del deporte popular.



“El pasado evento popular de bicicross atendí a más de 11 mil niños y parte del recurso que voy a reorientar es para poder llegar a las colonias con estos eventos populares”, refirió el directivo.



La regidora Mónica Vega del Partido Encuentro Social (PES), quien ha participado como corredora del Maratón Tijuana, se pronunció a favor de que se reanude la competencia.



Además, especificó cuál es el proceso para mover el presupuesto ya aprobado a otros eventos deportivos.



“Tendría que pasar por una junta de gobierno y a su vez ser aprobado en cabildo con una justificación muy sólida”, indicó.



La edil externó que se debió de reforzar la bolsa (de premios del Maratón) en lugar de moverse para otras disciplinas y eventos deportivos.



“La comunidad de corredores en Tijuana cada día es más grande, nosotros buscaríamos reforzarla, hay recursos a nivel nacional, a través de la Conade”, enfatizó.



El maratonista y director de la Asociación Civil Neurona, Héctor Heredia tiene ahora la batuta para organizar la competencia después que le fueran cedido los derechos.



“Surgió en una mesa redonda bajo que forma podíamos elaborar el maratón, la respuesta que nos dio Imdet fue que ellos no iban a elaborarlo, (el maratón) y a mí como deportista me dijeron que si quería yo organizarlo, yo decidí que sí, me dieron un escrito en respuesta a las peticiones que hicimos, en el que somos los organizadores oficiales, una organización civil el cual yo represento que se llama Neurona”, detalló Heredia.



El corredor explicó que el Imdet apoyaría con un recurso, pero tampoco le especificaron la cantidad.



“De momento no hemos hablado de presupuesto, pero sí de un apoyo incondicional y también de cierto apoyo económico, pero no nos han especificado todavía, una de las cosas que cuesta es la certificación del evento y ellos nos van apoyar”, agregó Heredia, quien ha sido promotor deportivo en la zona Este de la ciudad.



Referente a la ruta del maratón dijo podría ser la misma que el medio maratón, pero con un recorrido de doble circuito.



“El maratón sería el tercer domingo de octubre, de doble circuito era una opción de 21 kilómetros, todavía ésta por definirse probablemente Imdet cambie la salida y meta del medio maratón y a donde ellos lo cambien, allí lo queremos hacer, para las personas que lo corran en julio ya sepan cual es la ruta”.



Heredia Zavala comentó que probablemente se haga un cobro de inscripción para apoyar a la Asociación Civil Neurona.



“En esta ocasión probablemente se cobre el evento porque es a beneficio de una asociación civil que se llama Neurona, dentro de esa cuota que podemos cobrar de inscripción, vamos a donar para que ellos patrocinen a una persona que tenga una enfermedad como ansiedad, depresión, no va ser una inscripción elevada, puede ser 300 pesos”.



Además adelantó que también habrá una carrera de 10 kilómetros.

“Es una carrera de 10 kilómetros tipo recreativa, quien quiera ir a correr durante el mismo evento, también con premiaciones”, añadió.



“El certificar el maratón es a nivel internacional, nos vamos adherir a todas las reuniones que tienen ellos (Imdet) con los patrocinadores al medio maratón allí vamos a estar presentes, el comité y nosotros como organizadores”.



También dijo que los corredores que se quieran sumar a la organización del evento son bienvenidos.



“Somos de puertas abiertas y todos los que puedan aportar son bienvenidos, Alicia Barrutia es compañera y estamos abiertos a todo, no tengo inconveniente siempre y cuando aporte, que ayuden, es lo que yo necesito”, finalizó el ahora encargado de realizar el evento.



Últimos presupuesto ejercidos para Maratón y Medio Maratón Tijuana.

2014 Un millón 968 mil 508 pesos

2015 Un millón 700 mil 403 pesos

2016 Un millón 710 mil 953 pesos

2017 Un millón 743 mil 269 pesos*

*Asignado en la administración pasada