Logran Toros nueva marca de victorias consecutivas

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Campeche(GH)

Tijuana ligaron su octava victoria, un nuevo récord de la franquicia, al vencer 4-3 a Piratas de Campeche, en el primer juego de la serie en el estadio Nelson Barrera Romellón.



La cadena de triunfos inició el domingo 9 de julio contra Acereros del Norte en el estadio Monclova y luego vinieron seis victorias en el estadio Gasmart contra Piratas de Campeche y Olmecas de Tabasco en los amigables confines del estadio Gasmart, para hoy llegar a ocho triunfos concatenados.



Con el resultado favorable, los Toros de Tijuana mejoraron su récord a 62-28, el mejor de toda la Liga Mexicana de Beisbol, para mantenerse en la primera posición de la Zona Norte con un margen favorable de tres juegos y medio sobre Sultanes de Monterrey.



Los “bucaneros” se pusieron en la pizarra cuando todavía el astro rey no se terminaba de retirar y fue con cuadrangular de Henry Rodríguez, quien se llevó por delante a Asael Sánchez para el rápido 2-0 en el fondo del primer acto.



Los Toros de Tijuana recortaron el déficit a la mitad, cuando Isaac Rodríguez tocó la bola y logró llegar hasta la intermedia al aprovechar un error del lanzador Edgar García, quien hizo un disparó malo a la inicial.

Rodríguez tomó una base más con “wild pitch” y de ahí anotó con rodado lento a las paradas cortas de Cyle Hankerd.



Los fronterizos igualaron en el quinto tramo con el décimo cuadrangular de la temporada, un batazo que se fue del estadio por el jardín izquierdo.

Con ese cañonazo, los Toros de Tijuana tienen ahora a seis jugadores con diez o más cuadrangulares en esta campaña, ya que Corey Brown suma veinte, Alex Liddi 16, Cyle Hankerd ha pegado quince, Roberto López once, Dustin Martín diez y ahora Cantú también llegó a la decena.



La paridad no duró mucho, ya que al cierre de ese mismo episodio hubo imparables ligados de Maxwell León y Paúl León, además base por bolas para Domingo Castro, anotando el primero con rola para doble matanza de Asael Sánchez.



Los Toros de Tijuana volvieron a emparejar la balanza en el séptimo capítulo y fue en los pies de Cyle Hankerd, quien de “pisa y corre” llegó al pentágono con elevado de sacrificio de Dustin Martin para adelantarse por primeva ocasión en el partido.



Y ya en el octavo rollo, el club tijuanense tomó por primera vez la ventaja cuando se llenaron las bases con sencillo de José Guadalupe Chávez y bases por bolas intencionales a Corey Brown y Cyle Hankerd, para que enseguida Alex Liddi tramitara su propio pasaporte en un gran turno para que anotara Chávez de “caballito” la carrera que marcó la diferencia y la victoria.



EN LA LOMITA

Horacio Ramírez inició en la lomita por Toros de Tijuana y se fue sin decisión tras seis entadas y dos tercios de tres carreras y nueve imparables con dos ponches y par de pasaportes.



En su auxilio circularon el ganador Edwin Quirarte, Juan Sandoval y Jason Urquídez apagó las luces en la novena entrada para su rescate 22 de la temporada y elevó la cifra histórica del club a 48.



Por los anfitriones el abridor fue Edgar García y también se fue sin decisión tras seis rondas de tres anotaciones, cuatro imparables, siete chocolates, sin regalar bases por bolas. Le ayudaron Ozzie Méndez, Héctor Navarro, Isidro Márquez Jr. e Iván Salas.



CONTINÚA SERIE

Los Toros de Tijuana buscarán asegurar la serie mañana cuando se vuelvan a ver las caras con Piratas de Campeche en el segundo duelo, pactado para las 18:00 horas (horario de TJ) en el estadio Nelson Barrera Romellón.



Los lanzadores probables para este choque son Carlos Hernández (7-1; 2.49) por los norteños y Marco Carrillo (1-0; 3.30) por los campechanos.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 000 110 110 4 6 0

Campeche 200 010 000 3 10 1

Pitcher ganador: Edwin Quirarte (3-2)

Pitcher derrotado: Héctor Navarro (1-6)

Salvamento: Jason Urquídez (22)

Cuadrangulares: (TIJ) Jorge Cantú (10)

(CAM) Henry Rodríguez (6)

Estadio: Nelson Barrera

Asistencia: Mil 687 aficionados

Duración: 2 horas y 33 minutos