Remonta Toros y le pega al campeón

PUEBLA, Puebla(GH)

Los Toros de Tijuana vinieron de atrás para vencer 7-5 a Pericos de Puebla en diez peleadas entradas, al iniciar la serie de tres juegos en el estadio de los Hermanos Serdán.



Alfredo Amézaga rompió el empate en la parte alta de la décima entrada, al conectar doblete con bases llenas para vaciar las almohadillas y darle al conjunto tijuanense su décima victoria en la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol.



La pizarra se mantuvo intacta en los primeros dos capítulos, pero para el tercer acto, la parte baja de la alineación tijuanense le hizo daño a Blake Beavan, la iniciar Roberto López con sencillo al central quien se puso a medio camino con rodado de Óscar Robles a la intermedia y anotó desde ahí cuando Chris Valencia rompió el diamante con su hit al central.



Rápido respondieron los poblanos, ya que en la parte baja de ese mismo capítulo, el rosaritense Issmanel Salas conectó su quinto cuadrangular de la campaña, un elevado que le jardinero izquierdo Chris Valencia estuvo a punto de atraparlo sobre la barda.



El cañonazo le rompió a Miguel Peña una cadena de nueve entradas y un tercio sin aceptar carreras.



Para el cuarto episodio los “verdes” agregaron tres carreras con elevado de sacrificio de Daniel Cornejo y batazo de cuatro estaciones de Alberto Carreón con J. P. Ramírez en base para adelantarse 4-1.



La remontada inició en la quinta entrada con dos rayitas a la cuenta de los Toros de Tijuana, cuando Chris Valencia. José Chávez y Alfredo Amézaga ligaron sencillos, anotando Valencia con el batazo del “Fello” y luego Chávez timbró con “wild pitch” de Beavan.



La tropa fronteriza alcanzó en la octava tanda, con pasaporte de Alex Liddi, toque perfecto de sacrificio de Pedro Arenas y triple productor de Roberto López con un “elevado con ojos” que picó justo a un lado de la línea de cal del jardín derecho, evitando también el guante del jardinero Endy Chávez para el 4-4 en el electrónico.



La tropa de Pedro Meré dejó las bases llenas en el noveno tramo sin poder cosechar, sin embargo en el décimo capítulo ya no desaprovecharon al congestionar los senderos con dos outs y tomar turno Alfredo Amézaga para trabajar a cuenta de 3-2 y tronar un doblete por la línea de tercera base con el que anotaron Jordan Aboites, Óscar Robles y José Guadalupe Chávez.



El lanzador Aboites había entrado a correr de emergente en la segunda base por el receptor Juan Apodaca.



Los monarcas de la LMB intentaron al armar un ataque en la parte baja de la décima sobre Derrick Miramontes, pero sólo pudieron descontar una con sencillo productor de Carlos Peñuelas para la pizarra final de 7-5.



Con el resultado, los Toros de Tijuana mejoraron su marca a 10-6, en el segundo lugar de la Zona Norte, a un juego de Sultanes de Monterrey, mientras que Pericos de Puebla cayeron a 8-8 en el pelotón sureño.



En la lomita Miguel Peña abrió por los campeones de la Zona Norte y se fue sin decisión luego de cinco entradas de cuatro carreras, nueve hits, dos de ellos cuadrangulares, cuatro ponches y dos pasaportes. Le siguieron Mark Serrano, Edwin Quirarte, Juan Sandoval, el ganador Jason Urquídez y Derrick Miramontes con el salvamento.



Por los Pericos inició en la lomita Blake Beavan y cubrió cinco rondas de tres carreras, siete incogibles, dos chocolates y tres transferencias. En su relevo hubo pasarela de Mario Morales, Manuel Chávez, Juan Noriega, Deunte Heath, el derrotado Ángel Rodríguez y Matías Carrillo Jr.





CONTINÚA SERIE

Los Toros de Tijuana volverán a medirse mañana a Pericos de Puebla en el segundo juego de la serie, pactado para las 17:00 horas (horario de TJ) en el estadio de los Hermanos Serdán.



Los lanzadores probables son Danny Gutiérrez (0-0; 7.11) por los tijuanenses y Travis Blackley (0-2; 15.26) por los poblanos.



Todas las acciones de este duelo las puede usted seguir a través de la radio en Vida Audiorama 1420 AM en Tijuana, con las voces de Juan Ángel Ávila y Jorge Morgan.





Pizarra

Equipo 123 456 789 10 C H E

Tijuana 001 020 010 3 7 11 0

Puebla 001 300 000 1 5 14 0

Pitcher ganador: Jason Urquídez (1-0)

Pitcher derrotado: Ángel Rodríguez (0-1)

Salvamento: Derrick Miramontes (1)

Cuadrangulares: (PUE) Ismael Salas (5), Alberto Carreón (2)

Estadio: Hermanos Serdán

Asistencia: 2 mil 378 aficionados

Duración: 3 horas y 38 minutos