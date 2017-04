'Yo fui el que se adaptó a la sociedad': Atleta con discapacidad

TIJUANA, Baja California(GH)

Francisco Fajardo Cortés es un destacado atleta con discapacidad que gracias a su esfuerzo ha participado en medios maratones en Tijuana, Ensenada, Mexicali y Aguascalientes.´



Tras sufrir un terrible accidente que lesionó sus piernas, compartió que hasta hoy es cuando valora cada instante de su vida y de su entorno.



"Yo fui el que se tuvo que adaptar a la sociedad. En mi trabajo nunca acepté que hicieran adecuaciones en las rampas o baños, por ejemplo, porque yo sé que en realidad la sociedad no tiene estas adecuaciones... Si me adaptaba a ésas, sé que iba a sufrir cuando me diera cuenta de que no existían", compartió Fajardo Cortés.



Este deportista impartió una plática a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus Tijuana, a quienes motivó a retarse cada día.