Yaquelin Duarte persigue ranking

ENSENADA, Baja California(AGP Noticias)

Yaquelin Duarte ha tomado el camino de quienes al final aspiran a lo máximo.



Su evolución, sin embargo, ha sido paulatina desde que inició la práctica del bádminton, detectada por el programa del Instituto del Deporte de Baja California en el Centro de Alto Rendimiento de Ensenada (CAR) durante 2011.



“Sentía que era mala, quería cambiar de deporte pero me convencieron de continuar”, recordó.



Hoy, a la distancia de aquel primer contacto, el contraste en la opinión sobre sus propios alcances como practicante de esa disciplina es evidente.



Tanto que la ahora seleccionada nacional de bádminton, nacida un 18 de mayo de 2000, tiene en agenda los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, ambos eventos programados en 2018.



Y en busca de llegar a punto a las últimas fases eliminatorias que ya han empezado, emigró a San Diego para entrenar en el San Diego Badminton Center, espacio dirigido por el reclutador de talentos Andy Tran.



Ubicada en el lugar 87 del ranking mundial dentro de la división Junior, la estudiante de bachillerato en línea por Colegio Unifront de Ensenada, no se ha conformado con dominar las más recientes Olimpiadas Nacionales, tanto en la categoría individual como en dobles.



Aun cuando apenas meses atrás en Monterrey, Nuevo León, ganó dos medallas de oro (una en dobles junto a su hermana Yesenia), ya apunta al proceso internacional.



“Son siete oros de Olimpiada (Nacional) desde 2012, pero ahora estoy concentrada en los torneos clasificatorios a Juegos Olímpicos de la Juventud y he estado participando en panamericanos desde 2014 en Guatemala, Perú y Toronto”, explicó.



A partir de septiembre llegarán más eventos clasificatorios a los centroamericanos colombianos y a los olímpicos juveniles en Argentina, por lo que habrá de subir la mayor cantidad de escalones posibles “porque se califica por ranking mundial”.



“Para ser considerada tengo que ser la número uno de México y como país debemos ubicarnos entre los cinco primeros de PanAm (proceso panamericano)”, apuntó.



Éxitos ?a manos? llenas

De sus logros más recientes destacó su campeonato en singles correspondiente al Internacional Junior de Guadalajara durante abril, además de un bronce en dobles junto a Adelina Quiñones en Orange, California, días atrás.



Bajo la supervisión del entrenador Andy Tran, “trabajamos en varias sesiones al día cuando ya vienen las competencias”.



En San Diego, ya se ha establecido pues en el centro de bádminton “hay todo: Habitaciones, gimnasio y comedor”.



“Ya tengo la experiencia de haber estado fuera de Ensenada cuando viví en la Villa (del Centro de Alto Rendimiento) de Tijuana; ahora ha sido una experiencia muy enriquecedora porque convivo con gente de varios países”, refirió.