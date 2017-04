Continúan definiendo instalación del Museo Off Road

ENSENADA, Baja California(GH)

El proyecto ejecutivo para el Museo Off Road cuenta con un avance del 90%, sin embargo, el predio más factible para llevar a cabo su construcción continúa siendo a un costado del Centro Estatal de las Artes (Cearte).



No obstante, derivado de la inconformidad de algunos grupos ciudadanos que se manifestaron en contra de esa ubicación, se buscaron otras opciones como instalarlo en el cause del arroyo, en el Riviera y en el Museo Caracol, pero ninguna fue viable.



“No ha sido posible determinar otro predio, nosotros apoyamos la propuesta del Gobierno del estado de que sea construido en esa zona, el terreno está disponible, el proyecto está diseñado para que sea construido ahí y cumple con la arquitectura que rodea al Cearte”, señaló el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Marco Antonio Coronado Valenzuela.



Por su parte, el Secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan, mencionó que se requiere de una inversión de aproximadamente 90 millones de pesos en la edificación, ya que contempla 2 mil 883 metros de construcción, además de 50 millones de pesos en museografía.



“Estamos buscando que este recurso salga de patrocinios de tantas personas que a través de las carreras han obtenido tecnología, estamos con el firme propósito de que esas empresas nos apoyen para construir el edificio”, manifestó.



Para su operación dijo que buscarán un esquema similar al del Centro de Convenciones Metropolitano en Baja California, donde la iniciativa privada participe directamente en las decisiones pero con la vigilancia y supervisión del gobierno.



“Es importante que sea un sitio que trabaje en números negros porque las prioridades cambian según las administraciones de gobierno y es importante que tenga vida propia para garantizar que continúe independientemente de las administraciones”, argumentó.



Por otra parte, ayer se develó la primera de 49 placas que se pretenden instalar en el paseo de la fama del Off Road,



“Ensenada está compitiendo con Nevada, China y Sudamérica, lugares donde también se realizan estas carreras, nosotros tenemos el liderazgo y este paseo de la fama y el museo garantiza que Ensenada seguirá siendo la capital mundial de las carreras fuera de camino”, enfatizó.