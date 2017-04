información relacionada Fotogalería Cierra Toros estancia con saldo positivo

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana cortaron una larga racha de diez derrotas contra Leones de Yucatán, al imponerse por pizarra de 4-2, para evitar la limpia ante más de ocho mil personas reunidas en los amigables confines del estadio Gasmart.



Con el triunfo, los fronterizos mejoraron su marca a 9-6 y se mantuvieron en el segundo lugar de la Zona Norte, mientras que los yucatecos pusieron sus números en 9-5, pero siguen en la cima del pelotón sureño.



Los “melenudos” no se anduvieron con rodeos en busca de la limpia, al atacar con dos carreras desde la parte alta de la primera entrada, con imparable productor de Jordany Valdespín, para que Leo Heras y Diego Madero pisaran la registradora.



La pizarra se mantuvo sin movimiento hasta que los Toros de Tijuana se quitaron el “zapato” en el fondo del sexto acto, cuando Alfredo Amázaga dio doblete, avanzó 90 pies con un “wild pitch” de Francisco Rodríguez y anotó en una jugada en la que Corey Brown se robó la intermedia y el segunda base no pudo controlar la pelota.



La entrada de la suerte en esta ocasión le sonrió a los locales, al completar la remontada con un racimo de tres anotaciones gracias a doblete productor de Chris Valencia, rodado a la inicial de Alfredo Amézaga que llevó a José Chávez al plato y línea de hit de Alex Liddi para remolcar el 4-2 en los pies de Valencia.



En la loma los honores fueron para Jesús García en una entrada de relevo sin hit, ni carrera y un ponche, en relevo a Derrick Miramontes y el abridor Rafael Díaz.

El veterano Díaz cumplió su vigésima temporada en la Liga Mexicana de Beisbol y trabajó cinco rondas de dos carreras y cinco imparables con seis chocolates y par de transferencias. Terminaron Juan Sandoval en la octava y Jason Urquídez la novena, para su cuarto salvamento en el mismo número de oportunidades.



El derrotado fue el derecho Ernesto Álvarez en relevo a Manuel Valdez y el abridor Francisco Rodríguez, quien dejó el juego ganado tras cinco episodios de una carrera y cinco indiscutibles. Jesús Barraza y Leonel Rosales.



RECONOCIMIENTO A FUERZAS ARMADAS

El duelo de hoy entre Toros y Leones fue un día especial con dedicatoria a las Fuerzas Armadas, quienes fueron objeto de un merecido reconocimiento en el estadio Gasmart, previo al inicio del tercer juego de la serie.



El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Presidencial, Enrique Martínez López, Comandante de la Segunda Zona Militar, fue el encargado de recibir una placa de reconocimiento que le fue entregada por Pedro Meré, manejador de Toros de Tijuana.



Elementos del 28vo Batallón de Infantería se encargaron de los honores a la Bandera y una vez terminado el protocolo pasaron a la tribuna a disfrutar del juego de pelota.



Los Toros de Tijuana utilizaron la versión militar de su uniforme, al portar la casaca camuflada en negro de UDI Sports.





PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Yucatán 200 000 000 2 7 1

Tijuana 000 001 30x 4 6 2

Pitcher ganador: Jesús García (1-1)

Pitcher derrotado: Eduardo Álvarez (0-1)

Salvamento: Jason Urquídez (4)

Estadio: Gasmart

Asistencia: 8 mil 398 aficionados

Duración: 2 horas y 50 minutos