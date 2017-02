Henry Briones encara reto en Londres

TIJUANA, Baja California(GH)

Henry Briones (16-6-1) es un hombre de retos y en Brad Pickett (25-13) ha encontrado otro más.



El tijuanense tiene pactada su primera pelea del 2017 en el UFC el sábado 18 de marzo ante el inglés.



El enfrentamiento, acordado en la división Gallo (135 libras), será parte del cartel del UFC Fight Night 107 y cuya sede será en Londres, Inglaterra.



“Es una pelea que ya esperaba mucho por el estilo de pique. Es un hombre muy duro en la UFC. Es un peleador que tiene ya cinco, seis bonos, entonces es una buena oportunidad para mi”, dijo Briones sobre su oponente.



“Yo soy una persona que me gustan muchos los retos. Este es otro reto. Es pelear con alguien, en tierras lejanas, no sentirme en casa, ser el no favorito, ser la persona abucheada que la gente no quiere. Los retos así duros es lo que hacen sacar lo mejor de mí”, expresó Henry a PERIÓDICO FRONTERA.



Este será la cuarta pelea de “El Bure” en el octágono y su récord en la organización es de una victoria y dos derrotas.



“Cada pelea ha sido muy dura. Creo que ya nos dimos cuenta que UFC no me pone peleas fáciles. Son peleas que sacan lo mejor de mí y cada una de esas derrotas creo que han sido duras, cerradas y de todas ellas se aprende algo. Cada vez voy haciendo el octágono más mi casa y cada vez me voy sintiendo mejor”, dijo.



La última actuación de Briones fue el pasado 5 de noviembre en la Ciudad de México en el UFC Fight Night 98. Esa noche perdió ante el brasileño Douglas Silva de Andrade por nocaut técnico en el tercer round.



“Cada pelea que va pasando se convierte en la más importante de mi carrera. Cuando me vi con Cody Garbrandt era un gran prospecto, todo mundo hablaba de él. Ahora ya vemos que es el campeón”, expresó el pupilo de Raúl Arvizu en el Entram Gym.



Sobre su preparación, Henry Briones dijo estar ya entrenando con miras al combate en Londres que fue anunciado de forma oficial el pasado 11 de enero.



“Ya empezamos, desde hace una semana que nos enteramos de la pelea. Venimos de una pelea dura que tuvimos en noviembre. Traté de sanar dos tres cosas. Todavía sigo teniendo problemas con mi operación de codo, pero estamos haciendo la rehabilitación y haciendo las cosas bien, con calma”, expresó



Para Brad Pickett, veterano peleador de 38 años, este será su combate de despedida. En el UFC tiene 13 enfrentamientos; su récord en esta empresa es de cinco ganadas y ocho perdidas.



En su carrera profesional ha enfrentado a reconocidos peleadores como Renan Barao, Ivan Menjivar, Demetrious Johnson y Urijah Faber, con este último perdió por decisión unánime el pasado 17 de diciembre.



“Es una pelea muy importante y en todas no dejo nada pendiente, trato de dar todo lo que tengo que dar y esta no será la excepción”, dijo Henry sobre su próxima pelea.



Acelera entrenamientos en el Entram Gym.

Próxima pelea:

UFC Fight Night 107 Sábado 18 de marzo

Londres, Inglaterra

Henry Briones (16-6-1) vs. Brad Pickett (25-13)



Peleas de Henry Briones en el UFC:

Fecha Evento Rival Resultado

5 de noviembre 2016 UFC Fight Night 98 Douglas Silva de Andrade Derrota

11 de julio 2015 UFC 189 *Cody Garbrandt Derrota

15 de noviembre 2014 UFC 189 Guido Cannetti Victoria

* Actual campeón de la división Gallo



LO QUE VIENE

UFC fight night

domingo 19

de febrero

halifax,

california

Peso Completo

Derrick Lewis (17-4)vs.

Travis Browne (18-5-1)

Peso Medio

Johny Hendricks (17-5)

Hector Lombard (34-6-1)

Peso Pluma

Sam Sicilia (15-7)vs.

Gavin Tucker (9-0)

Peso Medio

Elias Theodorou (12-1) vs.

Cezar Ferreira (12-5)

Peso Gallo

Sara McMann (10-3) vs. Gina Mazany (4-0)

UFC 209

sÁBADO 4 DE

MARZO LAS VEGAS, NEVADA

Campeonato Ligero

Tyron Woodley (16-3-1) vs. Stephen Thompson (13-1-1)

Peso Ligero

Khabib Nurmagomedov (24-0) vs. Tony Ferguson (23-3)

Peso Completo

Alistair Overeem (41-15) vs. Mark Hunt (12-11-1)

Peso Ligero

Lando Vanatta (9-1) vs. David Taymur (5-1)

UFC Fight Night

sÁBADO 11 DE

MARZO FORTALEZA, BRASIL

Peso Medio

Vitor Belfort (25-12) vs. Kevin Gastelum (14-2)

Peso Ligero

Mauricio Rua (24-10) vs.Gian Villante (15-7)

Peso Semicompleto

Edson Barboza (18-4) vs. Beneil Dariush (14-2)

Peso Welter

Alex Oliveira (15-3-1) vs. Tim Means (26-7-1)

Peso Ligero

Jussier Formiga (19-4) vs. Ray Borg (10-2)

Peso Ligero

Francisco Trinaldo (21-4) vs. Kevin Lee (14-2)