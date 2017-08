Reanudan Toros playoffs en Aguascalientes

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana reanudarán mañana su serie de playoffs contra Rieleros de Aguascalientes, cuando se vuelvan a ver las caras a partir de las 17:30 horas (horario de TJ) en el estadio Alberto Romo Chávez.



La balanza está pareja luego de los primeros dos encuentros de este primera serie de postemporada en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ya que en el primer par de enfrentamientos hubo división de honores en los amigables confines del estadio Gasmart.



Victoria de 7-3 para el “expreso” en el primer compromiso que se desarrolló el domingo, pero la “embestida” respondió a tiempo para igualar la serie ayer con un triunfo de 6-3 que puso las cosas parejas.



Mañana, para el tercer duelo de esta instancia, el manejador Pedro Meré enviará a la lomita a Alex Sanabia, quien tuvo marca de 3-1 en ganados y perdidos, con efectividad de 3.86 en once aperturas durante el calendario regular. Será la primera ocasión que el zurdo californiano se mida a Rieleros en dos años de carrera en la LMB.



Por su parte, el manejador de Rieleros de Aguascalientes, Homar Rojas, tiene programado al norteamericano Roy Merritt para subir a la lomita en este importante desafío. El zurdo texano finalizó la campaña regular con récord de 8-6 y 4.81 en porcentaje de carreras limpias admitidas.



En temporada regular cruzó caminos con Toros de Tijuana el 28 de julio en el estadio Alberto Romo Chávez y se fue sin decisión en cuatro entradas y un tercio de tres carreras, dos de ellas limpias, seis imparables, tres ponches y dos bases por bolas.



Esta serie que se reanuda mañana, tiene asegurados por lo menos los partidos de miércoles a viernes en el “andén” y sólo en caso de ser necesario la instancia regresaría a Tijuana para el sexto y séptimo juegos el domingo y lunes.



Toros y Rieleros fueron los equipos más pacientes de toda la LMB, ya que los “bureles” fueron líderes de bases por bolas recibidas con 514 y los “vagones” segundos con 415, también fueron los más poderosos del circuito con 120 cuadrangulares para los del Bajío y 117 para los fronterizos.



La novena tijuanense finalizó con la mejor marca de toda la LMB, al acumular cifras de 76-34 para adueñarse de la primera posición de la Zona Norte, mientras que los Rieleros fueron cuartos en ese mismo sector con números 64-46.



En temporada regular, los Toros de Tijuana jugaron seis partidos en el parque Alberto Romo Chávez y tuvieron buen balance, ya que ganaron cuatro y perdieron dos, aunque esos dos reveses fueron en la última visita que hicieron a suelo hidrocálido. En general, este año le ganaron siete e nueve duelos a Rieleros.



Esta es la primera ocasión en la que Toros de Tijuana se mide a Rieleros de Aguascalientes en playoffs.





FRENTE A FRENTE

Temporada regular

Toros vs. Rieleros: 24-12

Toros vs. Rieleros 2017: 7-2

Toros vs. Rieleros 2016: 6-3

Toros vs. Rieleros 2015: 5-4

Toros vs. Rieleros 2014: 6-3