Toros pierde al iniciar playoffs

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana no pudieron cambiarle el rumbo a los Rieleros de Aguascalientes y terminaron por caer 7-3 en el primer juego de playoffs de la Temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol en el Estadio Gasmart.



El californiano Vargas, séptimo al orden por los “Vagones”, tuvo su tercer juego de la campaña donde le pegó dos jonrones a Toros.



El 2 de mayo, en la victoria 11-6 de los tijuanenses, sus víctimas fueron Carlos Hernández y Juan Sandoval.



El 28 de julio le tomó la medida a Manny Barreda y lo hizo voltear a apreciar la pelota en par de ocasiones al jardín central, en la victoria de su equipo 10-3 que enmarcó el fin de la racha de 16 victorias de Toros.



Ayer, recordó los pitcheos de Hernández y sus dos primeros turnos al bat terminaron detrás de la barda.



Fue un juego con cuatro cuadrangulares, ambos conjuntos ratificaron la estadística del rol regular. Toros y Acereros son los equipos que más bambinazos conectaron en la temporada, los hidrocálidos pegaron 120 palos de vuelta entera y los bureles 117.



Carlos Hernández (10-3) cargó con la derrota, en labor de cuatro entradas, al zurdo le conectaron seis hits, le hicieron cinco carreras y ponchó a cinco.



La victoria se la apuntó Francisco del Rosario (5-6), quien tuvo su quinta apertura consecutiva, luego de registrar 45 apariciones como relevista. En trabajo de cinco entradas y un tercio, limitó a los de casa a cuatro hits, dos carreras, les dio cuatro pasaportes y recetó siete chocolates.



El equipo de Pedro Meré anotó primero como fue la costumbre a lo largo de la temporada, en 66 juegos en el rol regular anotaron la de la quiniela.



Jorge Cantú conectó doblete al jardín derecho que impulsó el 1-0 en los spikes de José Guadalupe Chávez en la inicial.



Vargas conectó su primer cuadrangular con Carlos Rodríguez en tránsito, lo hizo al jardín central y le dio la vuelta a la pizarra en la segunda.



En el siguiente turno al bat para los de Aguascalientes, Jesús Castillo conectó al prado derecho, con lo que Eliezer Ortiz apuntó otra rayita.



La respuesta de Corey Brown, con el sello de la casa. El norteamericano pegó su vigésimo quinto jonrón en el 2017 con los bureles.



Para la cuarta, Vargas repitió la dosis: Bambinazo con compañero en base para poner el electrónico 5-2 en favor de sus intenciones.



Hasta la fatídica séptima se volvió a mover el marcador y para infortunio de los aficionados de Toros, fue José Vargas quien anotó y fue impulsado por Ortiz para el 6-2.



En el turno con el tolete de los astados, fue Dustin Martin quien elevó de sacrificio y Chávez movió la registradora de pisa y corre.



En la octava, Jesús Castillo tundió con cañonazo vuelacercas a Jo-Jo Reyes para bajarlo de la loma y hacer la carrera del 7-3.



Resultado

7-3

Pizarra

Equipo 123 456 789 CHE

Aguasc 021 200 110 7 12 0

Tijuana 101 000 100 3 7 0

Pitcher ganador: Del Rosario (1-0, 3.38)

Pitcher perdedor: Hernández, C (0-1, 11.25)

Salvamento: Peña, A (1)

Jonrones: AGS: Vargas, J 2 (2) , Castillo, Je (1) . TIJ: Brown, C (1)

Estadio Gasmart

Asistencia: 17 mil 201 aficionados

Duración: 3 horas con 32 minutos