Presentarán en Plaza de Toros Caliente a tres banderilleros nacionales

TIJUANA, Baja California(GH)

“Yo siento que a los Toros hay que acompañarlos con algo más, para que la gente vaya y conozca”, comentó el coordinador de Producciones Busa, Alberto Bustamante.





El comentario va ligado al evento del domingo 13 de agosto en la Plaza de Toros Caliente donde se presentarán tres banderilleros nacionales y habrá la Copa Master Paellero.



Alfredo Ríos “El Conde”, Antonio García “El Chihuahua” y Michelito Lagravere serán los toreros que se presentarán.



A la par que se realiza el cartel taurino, estarán los diez chefs que han sido premiados por sus paellas en los últimos diez años y ofrecerán sus platillos con un costo máximo de 100 pesos.



La Fiesta Brava inicia a las 16:30 y los costos para asistir son de 350 pesos en general y 450 para sombra y se pueden adquirir en el Hotel Real Inn, El Foro y el Auditorio Municipal.



“Respetamos a las personas que no les gusta los toros, pero pedimos que se respete a los que si nos gusta”, comentó Bustamante.



Por esa razón, quien guste asistir al probar el platillo español y no a la tauromaquia, no tendrá que pagar el boleto del evento. La verbena popular inicia a las 12:00 horas.



En Baja California ha bajado la actividad de la fiesta brava en años recientes, actualmente se realiza un evento por año en la plaza que se encuentra ubicada en el Valle de Guadalupe y la organización de Bustamante estará realizando su segundo evento del año.