Martha Aguilar lista para mundial

TIJUANA, Baja California(GH)

En Budapest, Hungría, la tijuanense Martha Aguilar cumple uno de sus sueños: Participar en el Campeonato Mundial de Natación.



En tierras húngaras, la nadadora de 17 años competirá en la modalidad de aguas abiertas en las distancias de 10 y 5 kilómetros, en el evento que se desarrollará del 14 al 30 de julio.



Para Martha, es la primera etapa camino a buscar otro de sus grandes objetivos, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



“Voy a nadar 10 y 5 kilómetros, representar a México o tu Estado es como lo más padre, fui a Portugal a Trinidad y Tobago, y voy a ir a Hungría, mi sueño máximo es ir a Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en México no son muy organizados, las competencias clasificatorias te avisan como un mes antes de que sean, quiero traer una medalla para Baja California”, expresó la atleta que estudia el quinto semestre de Bachillerato Inide.



Para clasificar al Mundial, Aguilar obtuvo su pase en el Selectivo de Aguas Abiertas en la “Copa Swim Store” en Puerto Vallarta, México en el pasado mes de mayo haciendo un tiempo de 2:12.46, ubicándose en el primer lugar.



Martha detalló que en algún momento creyó que no sería de las clasificadas.



“La competencia estuvo padre, como a los 6 kilómetros yo empecé a dudar un poquito de mí porque íbamos pegadas cuatro y nada más íbamos tres, me pasó por la cabeza ‘una de nosotras no va a quedar’, y yo no quería ser, me puso nerviosa eso, después del kilómetro 6 saqué ventaja y fue una buena experiencia”.



Comentó que su preparación ha sido extenuante con un aproximado de 50 kilómetros en nado en tres días.



“Ahorita hemos estado entrenando muy fuerte, demasiado, la semana pasada nadé aproximadamente 50 kilómetros en tres días, eran más o menos 10 por sesión en la mañana y en la tarde fueron entrenamientos muy pesados, normalmente yo soy de comer muchas chucherías y así, y lo he estado evitando, como lo que se me hace bien”.



Explicó que la diferencia entre nadar en alberca y en mar son las distancias y a lo que se pueda enfrentar en el camino.



“En el mar son muchos kilómetros, tienes que entrenar más, el agua fría, las olas, los animales, muchas cosas; en realidad nunca me ha dado miedo ver algún animal, nunca he ido nadando y pensando ‘me va a salir algo’, trato de evitarlo, creo que si lo pensara me pondría un poco nerviosa”.



También mencionó que su entrenador Ascanio Fernández Pinto ha sido pieza fundamental en su crecimiento y que la ha ayudado en sus momentos de crisis.



“Es muy buen entrenador, él me ha ayudado a mejorar, antes no era tan buena, también sirve mucho como sicólogo, hubo un tiempo en el que empezó a ir mal y él me apoyó para que saliera adelante, yo siempre he querido que él esté orgulloso de mí”.



Una de las crisis deportivas de Martha la vivió a los 15 años.

“Siempre hay momentos donde te va mal, entonces yo llevaba como tres competencias, me esforzaba y no daba una, llegué a pensar ya no quiero, sí me deprimí pero más que eso fue que me dio como flojera seguir, es que cuando te deja de gustar es difícil, los entrenamientos son muy pesados, es muy aburrido, eso me pasó, me aburría y ya no quería”, dijo la nadadora.



Después del campeonato en Budapest, Hungría, lo que sigue para la tijuanense serían los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, que se celebrarán en Barranquilla, Colombia.



“Lo siguiente es el Centroamericano es ganar medalla allí, si se puede el oro mucho mejor, voy a entrenar para eso, ahorita fuimos a una competencia en de Trinidad y Tobago, dimos las plazas para México, son tres para mujeres y tres para hombres, no sé si vayan a hacer otra competencia en México para seleccionar a los que van a ir a o los que fuimos”.



“Agradezco a los que me apoyan, a los que confían a mí, y a los que no también, porque son los que hacen seguir adelante, siempre hay gente que le molesta que te vaya bien, hay mucha gente envidiosa”, concluyó.



El campeonato mundial de natación se efectúa cada año impar.



LO QUE DEBES SABER

Junto a Martha, realizarán el viaje otros atletas de BC como Marta Sandoval Ayala de Mexicali en prueba de aguas abiertas al igual que el ensenadense Arturo Pérez Vertti. Además, Randall Willars en clavados de trampolín y sincronizado.



DE PRIMERA

Aunque Martha es menor de edad la competencia

será en categoría de

primera fuerza.



Palmarés



Alberca

-Máxima medallista en Olimpiada Nacional 2016,

León Guanajuato

Categoría 15-16

Primer lugar 1500 libres

Primer lugar 800 libres

Primer lugar 200 dorso

Segundo lugar 200 combinado

Segundo lugar 400 libres

Primer lugar relevo 4x100

Primer lugar relevo 4x200



-Nacional Curso Corto y Selectivo a Olimpiada Nacional

Monterrey Nuevo León 2017

Categoría 17-18

Prueba de 1500 libres

Primer lugar y record nacional



-Speedoo Invitacional Gran Prix University of Southern California

Los Angeles California 2015.

Segundo lugar en 1500 libres



Aguas Abiertas

-Olimpiada Nacional Aguas Abiertas León, Guanajuato 2016

Primer lugar Categoría 16-17



-Marathon Swimming Olympic

Games Qualification

Setubal, Portugal, 2016.

24vo. lugar general

Séptimo lugar continental

Tercer lugar centroamericano

Primer lugar mexicano



-Ruta Arrecife Selectivo

a Olimpiada Nacional

Cancún 2017

Primer Lugar, Categoría 16-17



-Olimpiada Nacional de Aguas Abiertas Nuevo León 2017

Categoría 16-17

Segundo lugar