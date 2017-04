Se enfrentará Devin "The Dream" vs Héctor "Guadaña

TIJUANA, Baja California(GH)

Promociones AZTK Boxing and Promotion tendrá como pelea estelar al campeón Mundial Juvenil CMB (Consejo Mundial de Boxeo) Devin “The Dream” Haney (14-0) en contra del tijuanense Héctor “Guadaña” García (10-4-2, 6KOS).



Las peleas se llevarán a acabo el sábado 15 de abril en el Salón Alba Roja, con un total de 16 funciones, las puertas abren desde las 17:00 horas con las amateur y a partir de las 18:00 horas serán las profesionales.



La pelea estelar esta pactada a ocho rounds en peso ligero y la co-estelar por el cinturón AMB (Asociación Mexicana de Boxeo A.C.) peso pluma a seis rounds del actual campeón Ramón “Temible” Barraza (9-0) vs. Víctor “Miklo” Martínez (1-10-0).



El promotor José Arana adelantó que la tecnología llegará a Promociones AZTK ya que busca el crecimiento, su objetivo es poder llegar a más audiencia.



“A partir de la próxima pelea, los boletos los podrán comprar en línea en seven-eleven y arranca también en unas semanas la página de internet boxeventos.com y la transmisión de algunas peleas por internet, traemos un proyecto grande en redes sociales, que nos ayuden a dar el siguiente paso con la empresa un aproximado de mil 800 personas por evento pero queremos mucho más y peleas de calidad”, detalló el empresario.



Peso Mosca 6 rounds

Erik González vs. Pedro Palma



Peso Mosca 6 rounds

Ali “Chakal” Cortez vs. Miguel Hernández



Peso Completo 4 rounds

Julián Fernández vs. Joe Murillo



Peso Welter 6 rounds

Cortez Bey vs. Fermín Cañedo



Peso Completo 4 rounds

Alejandro Garduño vs. Noe Mora



Peso Ligero 4 rounds

Rock Dodler vs. Jorge López



Peso Súper Welter 4 rounds

José León vs. Isael Valenzuela



Peso Completo 4 rounds

Pedro Corona vs. Mario Rubio



Peso Gallo 4 rounds

Marcos Muñiz vs. Erik Negrete



Peso Gallo 4 rounds

Dilán Vázquez vs. Carlos Apodaca



Peso Pluma 4 rounds

Luis Montellan vs. Elías Contreras