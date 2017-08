Guía deportiva.

TIJUANA, Baja California(GH)

FUTBOL

Liga Menor de Futbol Soccer de Tijuana

Sábado 12 de agosto

Torneo de Liga 2016-2017 “nyjt46”

Estadio Jesus Romero Manzo



7:00 Amateur GDL 05 vs. Horcasitas 05

8:40 Acosta Pachuca 04 vs. Horcasitas 04

10:00 Academia Atlas Tijuana 04 vs. Viajes Kinessia 04

11:20 Academia Atlas Tijuana 02 vs. Viajes Kinessia 02



Campo Romero Manzo #1

7:00 Zona Norte Negra 06 vs. Acosta Pachuca 06

8:40 Zona Norte 05 vs. Acosta Pachuca 05

10:00 CIX Hipódromo 05 vs. Latinos Guinda 05

11:20 Viajes Kinessia 03 vs. Acosta Pachuca 03



Campo Romero Manzo #2

7:00 Amateur GDL Monarcas 06 vs. Cefor Tuzos Tijuana 06

8:40 Gladiadores FC 05 vs. Toluca JR 05

10:00 Gladiadores FC 04 vs. Toluca JR 04

11:20 Zona Norte 01 vs. Amateur GDL 01



Campo Romero Manzo #3

7:00 Dep. Guerreros Tecate 06 vs. Dep. Latinos 06

8:40 Nido Águila 05 vs. Club Los Pibes FC 05

10:00 Nido Águila 02 vs. CIX Hipódromo 02

11:20 Nido Águila 01 vs. Gladiadores FC 01



Campo Romero Manzo #4

7:15 Barcelona TIJ. Femenil 04 vs. Tuzos Tijuana Jrs. 06

8:40 Zona Norte Negra 06 Freddy vs. Inter D’Tijuana 05

10:00 Liga 2da. De Ascenso vs. Liga 2da. De Ascenso

11:20 Cefor Tuzos Tijuana 04 vs. Cefor Tuzos Tijuana 03



Campo Romero Manzo #5

7:15 Club Dep. Buenavista 06 vs. Amateur GDL Monarcas Azul 06

8:40 Pumas Otay 04 vs. Zapotiltic 04

10:00 Barcelona Tijuana 02 vs. Dep. Cruz Azul 03

11:20 Barcelona Tijuana 01 vs. Rayados De Tijuana 01



Unidad Deportiva Reforma

7:00 Colonos Del Río 04 vs. Rayados De Tijuana 04

8:30 Amateur GDL Monarcas 03 vs. Rayados De Tijuana 02



Campo Romerito

9:00 Club Dep. Buenavista 12 vs. Rayados De Tijuana 12

10:30 Club Dep. Buenavista 11 vs. Rayados De Tijuana 11

11:45 Rayados TIJ. Blanca 11 vs. Amateur GDL Monarcas 11

13:00 Pumas Otay 11 vs. Dep. Latinos 11



Campo Carlos Armando Reynoso Nuño

8:00 Dep. Cruz Azul 09 vs. FC Dep. Aztecas 09/10

9:30 Dep. Cruz Azul 08 vs. Rayados De Tijuana 08

10:45 Dep. Cruz Azul 07 vs. Rayados TIJ. Blanca 07

12:00 Amateur GDL. Monarcas 08 vs. Dep. Yumanos 08

13:15 Pumas Otay 09 vs. Rayados De Tijuana 09

14:30 Pumas Otay 07 vs. Academia Atlas Roja 07

15:45 Pumas Otay 08 vs. Zona Norte 08



Campo Héctor “México” Holguín

8:00 Pumas Otay 10 vs. Amateur GDL Monarcas 10

9:30 Club Dep. Buenavista 10 vs. Amateur GDL 10

10:45 Dep. Libertad Azul 09 vs. Amateur GDL 09

12:00 Zona Norte Negra 07 vs. Barcelona Baja 07

13:30 Nido Águila 07 vs. Amateur GDL 07

14:45 Dep. Cumeal 07 vs. CIX Hipódromo 07

16:00 Dep. Latinos 10 vs. Dep. Aztlán 10

17:15 Academia Atlas Negra 07 vs. Zona Norte 0



Domingo 13 de agosto

Campo Romerito

9:00 Acosta Pachuca Femenil 07 vs. Pumas Otay Femenil 07/08

10:30 Club Buenavista Femenil 06 vs. Pumas Otay Femenil 05/06

11:30 Libertad Catarinas 08 vs. Libertad Abejas 09/10



Campo Carlos Armando Reynoso Nuño

9:00 Instituto Cumbres Femenil vs. Libertad Mariposas 02

10:30 Barcelona Tijuana Femenil 02 ‘B’ vs. Xolas Femenil 03

11:30 Barcelona Tijuana Femenil 02 vs. FC Dep. Aztecas Femenil 02/03



Campo Héctor “México” Holguín

8:45 Club Dep. Buenavista 09 vs. Zona Norte 09

10:00 Rayados TIJ. Blanca 10 vs. Zona Norte 10

11:30 Dep. Yumanos 08 vs. Amateur GDL 08

13:00 Acosta Pachuca 07 vs. Gladiadores FC 07

14:30 Amateur GDL Monarcas 07 vs. Zona Norte Negra 07



Estadio Jesús Romero Manzo

8:00 Libertad Capullos 05 vs. Xolas Femenil 05



Campo Romero Manzo #1

8:00 Club Colonia Obrera Femenil 05/06 vs. Zona Norte Femenil 05/07



Liga Sabatina de futbol Fuerza Veteranos

sábado 12 agosto

Torneo de Copa “Don Juan José Macías García”

Jornada 29.

Estadio Romero Manzo

16:00 Issste vs. Bremen TJ



Campo Romero Manzo #1

15:25 Directivos vs. Zapotiltic

16:45 Tecolotlán vs. Guanajuato



Campo Romero Manzo #2

15:25 Carta Blanca vs. DGETI

16:45 Dep. Ramírez vs. Zona Norte



Campo Romero Manzo #3

15:25 Club Dep. Sonora vs. Coras de Nayarit

16:45 Rayados vs. SNTE-A



Campo Romero Manzo #4

16:45 La Mesa vs. Audax

18:05 Dep. Obrera vs. Nacional



Campo Romero Manzo #5

16:45 Atlas vs. Monterrey

18:05 Col. Obrera vs. Atlético Postal



Campo Romero Manzo #6

16:45 Dep. 17 vs. Huracanes

18:05 Dep. Guaycura vs. Lab. Campestre N.



Unidad Deportiva Aeropuerto

14:50 ASA vs. Abarrotes Lupita



Unidad Deportiva Reforma

16:10 Medicinas vs. Marzam



Emiliano Zapata de Rosarito

16:40 Delfines de Rosarito vs. Tiburones de Rosarito



Liga de Futbol Femenil Héctor México Holguín de Tijuana

Domingo 13 de agosto

Estadio Romero Manzo

8:00 Libertad Capullos vs. Xolas 05

9:15 Libertad vs. Xolas Sub20



Campo Romero Manzo # 1

8:00 Club Colonia Obrera 05 vs. Zona Norte 05

9:15 Juventus FC B vs. Zona Norte



Campo Romero Manzo #2

7:45 Libertad Mariposas vs. León

9:15 Pumas vs. Chacaritas



Campo Romero Manzo #3

7:45 Real Azteca vs. Dep. Acosta

9:15 Real Azteca B vs. Dep. Ángeles



Campo Romero Manzo #4

7:45 PES Proevolution vs. Libertad A



Campo Romero Manzo #5

7:45 Dep. Acosta A vs. Minions Tijuana



Campo Romero Manzo #6

7:45 Álamos vs. Liverpool



BEISBOL

ESTATAL DE BEISBOL FEDERADO

SEMIFINALES



Categoría Mayor

Domingo 13 de agosto

CAMPO ÁNGEL CAMARENA ROMO

10:00 Urbana (Ensenada) vs. Liga Amateur

14:00 Liga Amateur vs. Urbana (Ensenada)



CAMPO SALVADOR SIERRA VERA

10:00 Juvenil Amateur vs. Liga Municipal

14:00 Liga Municipal vs. Juvenil Amateur



CAMPEONATO ESTATAL DE VETERANOS

SEMIFINALES



CAMPO ARMANDO RODRÍGUEZ

10:00 Liga Amateur de la Mesa vs. Liga Amateur de Tijuana



CAMPO PLÁCIDO GONZÁLEZ

10:00 Liga Tijuana Municipal vs. Liga Amateur de Tijuana “B”



FINAL

CAMPO ARMANDO RODRÍGUEZ

14:00 Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2



LIGA MUNICIPAL DE TIJUANA

CAMPEONATO DE VERANO



Categoría Mayor

Sábado 12 de agosto

CAMPO JOSÉ SILVA

19:00 Toros vs. Colonos del Río



Domingo 13 de agosto

CAMPO HORACIO NIEVES

10:00 Santa Cruz vs. Mayos

14:00 Correcaminos vs. Maeplo



CAMPO JESÚS FÉLiX

10:00 Mets vs. Dodgers

14:00 Toronto vs. Bravos



CAMPO DIRECTIVOS

10:00 Deportivo Briones vs. Blue Jays

14:00 Coras Nayarit vs. Twins



CAMPO GUILLERMO MAYA

10:00 Cerro Colorado vs. Bomberos ASA

14:00 Resnay vs. Puro Nayarit



CAMPO UABC

10:00 Huarachón vs. Cimarrones



CAMPO LUIS “VIEJITO” GARCÍA

10:00 Rojos JMV vs. Novatos

14:00 Aztecas vs. Lobitos



CAMPO HORACIO VERDUGO

10:00 Cañeros vs. Mineros

14:00 Potros vs. Tpte. Azul y Blanco



CAMPO JOSÉ SILVA

14:00 Rangers vs. Kamaneys



LIGA AMATEUR DE LA MESA

Categoría Mayor

Domingo 13 de agosto

CAMPO PLÁCIDO GONZÁLEZ

7:00 Diablos vs. Orioles

10:00 Twins vs. White Sox

13:00 Picachos vs. La Raza

16:00 Piratas vs. Algodoneros



CAMPO ARMANDO RODRÍGUEZ

7:00 Boston vs. Lugos

10:00 Halcones vs. Cerveceros

13:00 Tomateros vs. Coyotes

16:00 Nacionales vs. Red Sox



CAMPO JUAN PARTIDA

7:00 Cítricos vs. Camaroneros

10:00 Yaquis vs. Blue Jays

13:00 Marlins vs. Koras

16:00 Acaponeta vs. Mérida



CAMPO LUIS GASTÉLUM

7:00 Joachines vs. Rojos

10:00 Reales vs. Zúñiga

13:00 Halcones vs. Ojitos



CAMPO VALLE REDONDO

7:00 Tijuanenses vs. Tigres

10:00 Valle vs. Rumys

13:00 Gigantes vs. Cimarrones

16:00 Paisanos vs. Emperadores



CAMPO COSME ARELLANO

7:00 Moras vs. Gorilas

10:00 Matadero vs. Bucks

13:00 Pioneros vs. Pericos

16:00 Sureños vs. Veracruz



LIGA DE BEISBOL DE PLAYAS

Categoría Mayor

Domingo 13 de agosto

CAMPO ABEL BOJÓRQUEZ

7:30 Jaguares vs. Taxis Playas

10:30 Hotel Indio vs. Milgarejos

13:30 Venados vs. Clínica Nueva Tijuana



CAMPO PIBE 2

9:00 White Sox vs. Playami

13:00 Warriors vs. Cerveceros