Toros asegura serie ante Piratas de Campeche

TIJUANA, Baja California(GH)

En juegos cerrados nadie es mejor que Toros de Tijuana.



Roberto López empujó carrera y evitó el empate con su brazo desde el jardín izquierdo, para comandar la victoria por 3-2 sobre Piratas de Campeche y amarrar la serie en los amigables confines del estadio Gasmart.



Con el resultado favorable, el conjunto fronterizo tiene marca de 17-8 en juegos que se definen por una carrera y mejoró su récord a 57-28, ambas cifras son las mejores de toda la Liga Mexicana de Beisbol, para mantenerse en lo más alto de la Zona Norte, ahora con ventaja de un juego y medio sobre Sultanes de Monterrey, ya que los regios cayeron ayer en Veracruz por 3-0.



Luego de tres capítulos de relativa calma, los Piratas de Campeche dieron el primer golpe al anotar sus dos carreras en la parte alta del cuarto tramo, con imparables productores del ex Toro, Olmo Rosario y de Fernando Flores.



La respuesta de la “embestida” fue inmediata al atacar la serpentina del dominicano Edgar García con pasaporte de Juan Apodaca con la casa llena, elevado de sacrificio de Roberto López y doblete impulsor de José Guadalupe Chávez para el 3-2 en el pizarrón que perduró hasta el final.



A la defensiva destacó Roberto López, con un gran brazo, al enfriar a Olmo Rosario en el plato con la carrera que hubiera marcado el empate en el séptimo acto.



EN LA LOMITA

Los honores en el centro del diamante fueron para el zurdo Horacio Ramírez en labor de seis entradas, dos carreras, tres hits, con relevos de Carlos Fisher en la séptima entrada, Juan Sandoval en la octava tanda y Jason Urquídez apagó las candilejas en la novena entrada para su rescate veinte.



Para Ramírez fue su segundo triunfo de la temporada y emparejó su récord en 2-2, además llegó a ocho victorias en su paso con los Toros de Tijuana.



Por el “galeón” abrió y perdió el dominicano Edgar García, quien sólo se mantuvo los primeros tres capítulos y dos tercios, con tres carreras, el mismo número de imparables, cinco bases por bolas y tres chocolates.



En su relevo le entraron al quite Ozzie Méndez, Héctor Navarro, el zurdo Iván Salas y el “submarino” Isidro Márquez Jr.



CONTINÚA SERIE

Los Toros de Tijuana despedirán mañana a Piratas de Campeche cuando se vuelvan a enfrentar en el tercer juego de esta serie, programado para las 19:35 en el estadio Gasmart.



Los lanzadores probables para este choque son Carlos Hernández (6-1; 2.44) por los tijuanenses y Aldo Montes (2-5; 8.72) por los “bucaneros”.





PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Campeche 000 200 000 2 8 0

Tijuana 000 300 00x 3 4 1

Pitcher ganador: Horacio Ramírez (2-2)

Pitcher derrotado: Edgar García (0-3)

Salvamento: Jason Urquídez (20)

Estadio: Gasmart

Asistencia: 7 mil 621 aficionados

Duración: 2 horas y 58 minutos