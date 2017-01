Jackie consuma regreso

TIJUANA, Baja California(GH)

“Regresaré”, sentenció Jackie Nava camino a los vestidores en febrero del 2015 instantes después de vencer a Mayra Gómez, ya con la mente puesta en su campaña para diputada federal...dos años después, está de vuelta.



La ex campeona mundial pactó su regreso a los encordados para el 4 de febrero en Rosarito, y aún sin rival, acelera sus entrenamientos.



La diputada federal por Acción Nacional aseguró que no incurre en faltas pues están en receso del trabajo legislativo, a donde volverá el 1 de febrero, tres días antes de su combate.



“Aprovechamos estos recesos para entrenar y no hay necesidad de pedir licencia pues iniciamos sesión el 1 de febrero”, explicó Nava (32-4, 3, 14 ko’s).



“Aunque será una pelea sin título de por medio no menosprecio a ninguna rival, la que venga a pelear acá será de peligro”.



Para Nava, de 36 años, no es algo extraordinario la inactividad en el ring, cuando tuvo a su primogénita Frida en 2012, se alejó del boxeo 18 meses y de ahí acumuló cuatro triunfos en fila.



Desde 2011 suma ocho victorias en fila, tres de ellas por la vía del cloroformo.



“El ejercicio nunca lo he dejado, me ayuda correr en la Ciudad de México y en los recesos vengo y hago boxeo, es un sacrificio grande volver al box, pero lo hacemos con gusto”.



Jackie mantiene a su equipo de trabajo de toda la vida: Miguel Reyes, Mario Mendoza y el preparador físico Miguel Robles.



Adelantó la probabilidad de pelear una vez más en julio, aunque dependerá de cómo se siente en el combate próximo.



También explicó que de seguir en la política se enfocaría en una dependencia meramente deportiva.



“Definitivamente la vida en el deporte es más grata, la política es más ingrata e injusta”, finalizó la peleadora que ha sido campeona en las divisiones Gallo y Supergallo.