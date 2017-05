Alicia Barrutia recauda 200 mil pesos para fundación

TIJUANA, Baja California(GH)

La maratonista internacional Alicia Barrutia rebasó la meta y recaudó doscientos mil pesos en apoyo a la Fundación Cuidados Paliativos, “Corriendo para Aliviar el Dolor con Amor”, en el Maratón de Londres que se celebró el pasado 23 de abril.



La atleta que hizo un tiempo de 4:04:39 había solicitado a la ciudadanía apoyo monetario por cada kilómetro mil pesos, lo cual sumaria 42 mil pesos, sin embargo se sobrepasó a lo cual Alicia Barrutia externó que se pudo lograr el objetivo.



“Siempre me ha gustado ponerme retos, lo mío no es romper marcas, acorde a mi edad creo que hago buenos tiempos, se me hizo una fijación por qué no correr los seis maratones, pero agregarlo con causa, que eso fue lo que motivo más, no por la medalla, sino poder aportar mi grano de arena”.



La atleta comentó que siguen más retos para ella como el Maratón Internacional de la Patagonia en el 2018.



“Logré lo que quería, quiero ir a correr a la Patagonia en septiembre del año que viene, está considerado dentro de los el reto de los cinco continentes un maratón por los cinco continentes Asia-Tokio, Londres y Berlín que contarían como el continente europeo, África que sería el siguiente nivel, el reto mas difícil seria correr la Antártida, pero vamos paso por paso”.



Además Alicia Barrutia detalló que ese día en el Maratón de Londres se le hizo la entrega de la medalla por los seis maratones que ha recorrido con causa por parte de la asociación internacional de maratones (Wordl Marathon Mayors)



Maratón de Boston 2013 a beneficio de Red Binacional de Corazones



Maratón de New York 2013 a beneficio de la fundación Alumbra Pro Niños Autistas



Maratón de Chicago 2014 a beneficio del Hospital General para niños con cáncer infantil



Maratón de Berlín 2015 a beneficio de la fundación Es Por los Niños que ayuda a familias con VIH



Maratón de Tokio 2016 Mujeres por Mujeres A. C. que ayuda a prevenir el cáncer de mama y cervicouterino.