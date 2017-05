Empresarios presentan propuestas en materia de seguridad

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el incremento de los índices delictivos, la Coparmex y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), presentaron una serie de propuestas dirigidas al gobierno municipal, estatal y federal para que Ensenada vuelva a ser una ciudad tranquila y segura.



El Presidente de Coparmex, Jorge Nava Jiménez, señaló que hasta el momento no han identificado acciones contundentes por parte de las autoridades que permitan reconocer una solución definitiva al problema.



“Sabemos que la solución no será sencilla debido a que la inseguridad también es acompañada de impunidad y corrupción, lo que nos obliga a generar una batalla desde diferentes frentes, la participación ciudadana es indispensable en el combate a este problema”, expresó.



El Presidente del CCSP en Ensenada, Faisal Díaz, solicitó que el gobierno municipal elabore una propuesta de reglamentación para el uso eficaz y transparente de los recursos de los programas de Fortalecimiento a la Seguridad Pública y un Sistema de Medición del Desempeño del Policía, que entre otras cosas garantice mecanismos justos de promoción.



“Al día de hoy menos de la mitad de los policías han iniciado su capacitación, exigimos que en no más tardar de tres meses ya hayan iniciado su capacitación, sobre todo en el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), que es una de las razones por las que no se está condenando a los delincuentes porque inician mal su proceso”, consideró.



Faisal Díaz exigió al gobierno municipal que solicite a la Academia la preparación de no menos de 100 elementos de seguridad para este año.



“Sabemos que ya iniciaron una solicitud de alrededor de 45 elementos, pero debido a que la administración pasada no preparó a ningún elemento para ingresar este año, ahorita hay 876 restando los que se han dado de baja recientemente y necesitamos por lo menos mil elementos para aumentar el patrullaje”, argumentó.



Por su parte el Presidente del CCSP en el Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, lamentó que la inseguridad en Baja California parece empeorar mes a mes.



“La incidencia no es solo en homicidios, son prácticamente todos los delitos a la alza, incluyendo robo de vehículos, comercios, asaltos y extorsiones”, apuntó.



En materia de administración y procuración de justicia, comentó que la cultura de la no denuncia también va a la alza con una población que percibe como perdida de tiempo la acción de denunciar un delito ante la falta de capacidad de la autoridad para investigar y castigar.



“Básicamente tenemos a nuestros jóvenes convertidos en un caldo de cultivo para la delincuencia, aún cuando debido al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), los reclusorios están a la mitad de su capacidad, el sistema penitenciario también parece hacer crisis ante las manifestaciones recientes de los reclusos”, indicó.



Hernández Niebla solicitó al Gobernador del estado que a la bevedad se autorice la ejecución del proyecto de implementación del NSJP y que asigne un mayor recurso a la Procuración de Justicia, que se traduzca en un incremento del recurso humano capacitado.



Asimismo, consideró que es necesario que se generen mecanismos que agilicen y mejoren la eficiencia en las averiguaciones, incluyendo el uso de tecnologías de última generación.



“Pedimos que en el término de tres meses nos presenten estrategias de seguridad pública con metas concretas, calendarizadas y resultados con base en indicadores que nos permitan evaluar el desempeño efectivo de las estrategias en materia de seguridad”, planteó.



El Presidente del CCSP pidió al gobierno federal la disminución en la ocurrencia de delitos violentos a través de una coordinación efectiva de los cuerpos de seguridad estatal y municipal.



“Proponemos que los comités municipales y el consejo estatal de seguridad tengan mayor participación con voz y voto en las reuniones de coordinación, que los acuerdos generen compromisos obligatorios de las dependencias participantes, fijando reglas para la rendición de cuentas”.



Los empresarios solicitaron a los regidores y legisladores federales locales y federales, la identificación de argumentos legales que impiden identificar, perseguir, detener y sancionar de manera expedita a los delincuentes, para que generen iniciativas legislativas que permitan un combate efectivo a la inseguridad.



“Desde nuestras empresas y desde nuestras casas, colaboraremos en la vigilancia, en la promoción de la cultura de denuncia y la participación ciudadana, y en la verificación del uso eficiente de los recursos, los empresarios, así como los ciudadanos, exigimos acciones concretas y efectivas que garanticen nuestra seguridad física y patrimonial”, concluyó.