Les frenan la racha

TIJUANA, Baja California(GH)

Les pusieron un alto. Toros no pudo ampliar su racha histórica de siete triunfos al caer 4-3 ante Diablos trece entradas, en lo que fue el juego más largo de la temporada para los bureles

Con las cinco horas con cuatro minutos que se disputaron en el Estadio Gasmart, Toros llegó a registro de 24-10 para dejarle la cima de la Zona Norte a Sultanes.



El que había sido el juego más largo en la temporada para los astados, fue de cuatro horas con nueve minutos, en victoria de 6-5 sobre Rieleros de Aguascalientes el 26 de abril en casa.



La derrota en la loma fue para Jesús García (1-2), quien sacó un tercio en la treceava, admitió dos hits, tres carreras y dio un pasaporte. En total los astados utilizaron a nueve serpentineros.



Jesús Anguamea (2-0) fue el ganador, lanzó de la novena a la doceava, le conectaron dos hits, le hicieron dos carreras, dio dos bases por bola y ponchó a cinco. El salvamento fue para Federico Castañeda (1).



Diablos Rojos anotó en la tercera tanda, José Figueroa conectó su quinto doblete en lo que va de la temporada, lo hizo al jardín derecho, el siguiente en el orden al bat fue Juan Carlos Gamboa, quien atizó hit a la misma zona para remolcar a Figueroa.



Primero, Dustin Martin, luego, Cyle Hankerd, fueron quienes abrieron la octava con imparables, vino Alex Liddi con un lieneazo al jardín central que remolcó a Martin para la del empate 1-1.



Tony Cordova le otorgó base intencional a Corey Brown con lo que se llenaron las bases y le cedió el montículo a Nathanael Santiago, quien ponchó a Juan Apodaca para sacar el tercer out.



Fue hasta la treceava entrada que José Figueroa le conectó imparable a Jesús García y llegó a la intermedia con error de Chávez en las paradas cortas, para después llegar a la antesala con pifia con wild pitch y pisar la almohadilla con elevado de Juan Gamboa.



A Toros se le llenaron las bases y en esa situación Sergio Gastelúm mandó la pelota al fondo del jardín izquierdo, con ello mandó a home a Carlos Figueroa y a Ramón Urías.



La respuesta de Toros fue con un doblete remolcador de Chávez que remolcó a Omar Quintanilla y con un rodado de Amezaga que impulsó la carrera de Juan Apodaca, en su regreso tras una lesión.



Las esperanzas de triunfo para Toros se esfumaron con un elevado de Rodríguez con Chávez en la antesala.



Para hoy, los probables lanzadores son Miguel Peña por los bureles (3-2) y Alex Delgado (1-2) por los capitalinos.







Pitcher ganador: Jesús Anguamea (2-0)

Pitcher derrotado: Jesús García (1-2),

Salvamento: Federico Castañeda (1)

Jonrones: No hubo

Estadio: Gasmart

Duración: Cinco horas con cuatro minutos

Espectadores: Siete mil 298 espectadores