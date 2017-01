Cuatro duelos programados para inicios de ligas de beisbol

TIJUANA, Baja California(GH)

Con cuatro duelos programados a las 9:00 horas, el domingo 15 de enero arrancará a la Serie Interligas entre la Liga Amateur de Beisbol de Tijuana y la Liga de Beisbol Tijuana Municipal.El resultado de cada juego tendrá valor y contará como triunfo o derrota que se mirará reflejado en la tabla general de la temporada regular de la respectiva liga, cabe señalar que sólo los primeros ocho lugares tendrán enfrentamiento en esta jornada oficial.El juego de los líderes se llevará a cabo a las 13:00 horas en el campo Ángel Camarena, donde Guerreros representará a Tijuana Municipal y Aztecas serán los que intentarán defender el honor de la liga roja.Simultáneamente a las 13:0 horas se estarán realizando los tres juegos restantes; el sistema de competencia y la innovación al campeonato regular de cada liga fue acordada por los presidentes con el objetivo de incentivar a la afición del beisbol tijuanense.Rol de juegos Amateur Tijuana vs. Tijuana Municipal:Domingo 15 de eneroCampo Salvador Sierra Vera9:00 Vaquero (Amateur) vs. Padres (Municipal)13:00 Cetys (Amateur) vs. Santa Cruz (Municipal)Campo Horacio Nieves:9:00 Atléticos (Amateur) vs. Mets (Municipal)13:00 Foxxcon (Amateur) vs. Dodgers (Municipal)Campo Ángel Camarena9:00 Toros (Municipal) vs. Royals (Amateur)13:00 Guerreros (Municipal) vs. Aztecas (Amateur)Campo Horacio Verdugo9:00 Bañuelos y Compañía (Municipal) vs. Zona Norte (Amateur)13:00 Correcaminos (Municipal) vs. Indios (Amateur)